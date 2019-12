DFB und adidas präsentieren neues Trikot der Nationalmannschaft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Ausrüster adidas präsentieren die neue Spielkleidung der Nationalmannschaft. Die neue Ausstattung wird die DFB-Auswahl erstmals am kommenden Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus in Mönchengladbach tragen – und im Falle der Qualifikation auch bei der EURO 2020.

Hingucker des Outfits ist das neue Heimtrikot. Die adidas-Designer haben sich dabei für einen künstlerischen Look entschieden, bei dem handgemalte Nadelstreifen-Optik auf aktuelle Straßenmode trifft. Neben innovativen Elementen finden sich auf dem weißen Trikot auch klassische, stilprägende Details. So sind über dem DFB-Logo auf der Brust und im Nacken die vier Sterne für den Gewinn der Weltmeisterschaften 1954, 1974, 1990 und 2014 eingearbeitet. Zudem sind die deutschen Farben prominent integriert: Die Ärmel schließen in Schwarz, Rot, Gold ab.

Bierhoff: "Tradition und Moderne werden verbunden"

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Das Trikot gefällt mir, da hat unser Partner adidas mal wieder klasse Arbeit geleistet. Tradition und Moderne werden hier gut miteinander verbunden. Vor allem freut es mich, dass wir die deutsche Flagge wieder deutlicher in unser Erscheinungsbild aufgenommen haben. Ich denke, das ist ein schönes Statement, mit dem wir auch dem Wunsch vieler Fans nachkommen."

Serge Gnabry erklärt: "Das Trikot hat Style. Auch die Streifen in Schwarz, Rot und Gold gefallen mir sehr gut. Wenn du weißt, dass ein neues Trikot herauskommt, freust du dich besonders auf ein Spiel." Ganz traditionell komplettieren schwarze Hose und weiße Stutzen die neue Spielkleidung. Die Torhüter spielen in roten Outfits.

Erhältlich ist das neue Heimtrikot ab sofort - und in der ersten Woche exklusiv - im DFB-Fanshop, über adidas.de/Deutschland und in den adidas-Stores. Ab dem 18. November ist es dann auch im Fachhandel verfügbar. Die Replica-Version kostet 89,95 Euro (Kinder: 69,95 Euro), das Authentic-Trikot der Nationalspieler, das sich durch eine funktionale Passform mit geschwungenem Saum und die adidas-Technologie Heatready auszeichnet, ist für 129,95 Euro erhältlich.

