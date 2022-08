DFB und adidas: Gemeinsames Trikot für Nationalmannschaften

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und adidas haben heute das neue Heimtrikot für alle deutschen Nationalteams sowie das neue Auswärtstrikot der Männer-Nationalmannschaft vorgestellt. Bei der Frauen-Nationalmannschaft bleibt weiterhin das aktuelle mintgrüne Auswärtstrikot im Einsatz.

Das neue Heimtrikot ist ein besonderes, denn es hat ein einheitliches Design für die Männer- und Frauen-Nationalmannschaften. Es ist ein gemeinsames Trikot für Deutschland. Premiere feiert es im WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft in der Türkei am 3. September.

"Das ist ein cooles und starkes Zeichen", sagt Nationalspielerin Lina Magull. "Dieses Trikot symbolisiert, dass wir alle für einen Fußball stehen, gemeinsam die gleichen Werte leben und ein Ziel haben. Wir wollen erfolgreich sein und Vorbilder für die vielen Mädchen und Jungs, die diesen Sport so lieben wie wir. Wir freuen uns darauf, dass wir dieses gemeinsame Trikot sowohl bei der Männer-WM 2022 als auch bei der Frauen-WM 2023 tragen."

Gnabry: "Mir gefällt das neue Heimtrikot sehr gut"

Nationalspieler Serge Gnabry sagt: "Mir gefällt das neue Heimtrikot sehr gut. Die Farbenkombination harmoniert, es wird eine Ehre sein, in diesem Trikot für Deutschland bei der WM zu spielen."

Das neue Heimtrikot steht ganz im Zeichen des Teamgeists. Das Design zeichnet sich durch den markanten schwarzen Streifen aus, der vom ersten Deutschland-Trikot aus dem Jahr 1908 inspiriert ist. Er verläuft vertikal über die Vorderseite des weißen Trikots. Das goldene DFB- sowie das adidas-Logo sind mittig auf der Brust platziert. Am Rundkragen und an den Seiten applizierte Details greifen die Farben der deutschen Nationalflagge auf. Schwarze Hosen und weiße Stutzen komplettieren den Look.

