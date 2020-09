DFB-TV zeigt Finalwochenende um Deutsche Meisterschaft live

Bereits zum achten Mal wird am Wochenende des 26. und 27. September 2020 im Seebad Warnemünde die Endrunde um die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft des DFB ausgetragen. In diesem Jahr wird dieser sportliche Höhepunkt der Strandfußballer leider ohne Zuschauer stattfinden. DFB-TV überträgt die Spiele jedoch live und kostenfrei im Internet. Für die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft qualifizierten sich neben den Rostocker Robben als Titelverteidiger zudem der Ibbenbürener BSC, die Beach Royals Düsseldorf und Real Münster.

Der Vorrundenbetrieb der Deutschen Beachsoccer-Liga fand dieses Jahr in einem an die Rahmenbedingungen angepassten Modus komprimiert an drei Spieltagswochenenden in Düsseldorf statt. Unter allen zwölf Mannschaften qualifizierte sich nach neun ungeschlagenen Begegnungen der Ibbenbürener BSC als Erster der Ligasaison für das Finalturnier in Warnemünde. Dort treffen sie am Samstag, den 26. September (ab 11 Uhr) im ersten Halbfinale auf Real Münster, das in der Abschlusstabelle den vierten Platz belegt hatte. Die Rostocker Robben, Zweiter der Ligaspielzeit, treffen im zweiten Halbfinale am Samstag (ab 14 Uhr) auf die Beach Royals Düsseldorf, die sich als Dritter für die Endrunde qualifizierten. Die Gewinner der beiden Partien ermitteln am Sonntag (14 Uhr) im Finale den neuen Deutschen Meister. Zuvor spielen die beiden Verlierer der Halbfinals ab 11 Uhr um den dritten Platz.

Wie für den gesamten Ligabetrieb steht nun auch beim Finale in Warnemünde die Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle. Neben einem hierfür erarbeiteten strengen Hygienekonzept findet die Meisterschaft ebenso ohne Zuschauerbeteiligung statt, um ein mögliches Ansteckungsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren.

Bugar: "2021 hoffentlich wieder vor vollen Rängen"

"Natürlich hätten wir sowohl den Ligabetrieb als auch das Finale lieber mit Zuschauern durchgeführt, da sich Beachscoccer einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreut. Aber wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, vermeidbare Ansteckungsrisiken zu minimieren. Deshalb liegt unser Fokus in diesem Jahr auf der sportlichen Durchführung der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft, freuen uns jedoch bereits 2021 hoffentlich wieder vor vollen Rängen spielen zu können", sagt Erwin Bugar, Vizepräsident für Breitenfußball und Breitensport beim DFB.

Matthias Fromm, Tourismusdirektor Rostock & Warnemünde, ergänzt: "Die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft ist jedes Jahr ein herausragendes sportliches Event mit hoher Attraktivität für Gäste und Einheimische. Wir freuen uns, dass der DFB die diesjährige Beachsoccer-Saison unter den gegebenen Rahmenbedingungen erfolgreich durchführen konnte und Warnemünde erneut Austragungsort der Finalrunde dieses packenden Sports ist. Ich lade jeden Interessierten ein, die Live-Übertragung der Spiele im Internet zu verfolgen."

[js]