DFB-TV zeigt Cup-Handover in Berlin live

Der Pokal kommt in die Hauptstadt - beim schon traditionellen Cup-Handover. Vor dem DFB-Pokalfinale am 13. Mai (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund wird der Pokal in Berlin übergeben. Das Cup-Handover wird am Mittwoch (ab 15.15 Uhr) live auf DFB-TV und dem Facebookkanal des Verbandes übertragen.

Im Berliner Rathaus sind als Vertreter der Finalisten Oliver Mintzlaff von RB-Leipzig und Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund zu Gast. Der Pokalträger in diesem Jahr ist Bundesliga-Legende Giovane Elber. Der Brasilianer ist mit 133 Treffern der dritterfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga und Botschafter von Titelverteidiger FC Bayern München.

Abgerundet wird das Programm durch einen Talk mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller, Andreas Geisel, Senator für Inneres und Sport, und der stellvertretenden DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.

[bd]