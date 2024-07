DFB trauert um Goetz Eilers

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um sein Ehrenmitglied Goetz Eilers. Der langjährige Chefjustiziar und Personalchef des DFB ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Goetz Eilers wirkte 34 Jahre lang in verschiedenen Positionen für den DFB. In Folge des Bundesligaskandals 1971 baute Eilers als Chefjustiziar die Rechtsabteilung des DFB auf und professionalisierte die Verbandsgerichtsbarkeit. Die nationale und internationale Anerkennung, die Eilers Arbeit erfuhr, äußerte sich unter anderem in seiner Berufung in höchste UEFA-Gremien. Eilers gehörte als Sportrichter der Kontroll-Disziplinarkommission der UEFA an, bis 2011 war er Vize-Vorsitzender des Berufungssenats des europäischen Fußball-Verbandes. Zudem war er von 2007 bis 2010 am Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne als Richter tätig.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Goetz Eilers hat unseren Verband in seinen verschiedenen Funktionen tief geprägt, vor allem hat er die Sportgerichtsbarkeit des DFB auf- und ausgebaut. Er hat Strukturen und Fundamente gelegt, von denen wir noch heute profitieren."

Im DFB war Eilers als Leiter der Direktion Recht – Personal – Verwaltung – Soziales, als Personalchef und Ständiger Vertreter des Generalsekretärs entscheidend verantwortlich für die Auswahl und Führung der Mitarbeiter*innen des DFB, von denen viele noch heute für den Verband tätig sind.

Neben weiteren Tätigkeiten als Geschäftsführer der DFB-Wirtschaftsdienste GmbH und zweiter Vorsitzender des Vereins "Freunde der Nationalmannschaft" gestaltete Eilers als Geschäftsführer der Sepp-Herberger-Stiftung, deren Kuratorium er über drei Jahrzehnte angehörte, das soziale Engagement des DFB mit.

Eilers hatte beim DFB seine Fußball-Leidenschaft mit seinem ausgeprägten Sinn für Recht und Gerechtigkeit erfolgreich verbinden können. Diese Fußball-Leidenschaft gab Goetz Eilers an seine Söhne weiter. Der frühere Torwart Tom Eilers ist heute Präsidiumsmitglied von Darmstadt 98 und Vorsitzender des DFB-Ausschusses 3. Liga.

Nach mehr als 30 Jahren erfolgreicher hauptamtlicher Tätigkeit war Eilers auch nach seinem Abschied zum Jahresende 2006 weiter ehrenamtlich tätig für den DFB, unter anderem als Mitglied des Ehrungsrates. 2013 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des DFB verliehen.

[dfb]