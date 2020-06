Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Ehrenmitglied Richard Jacobs. Der frühere stellvertretende Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts starb am Samstag im Alter von 85 Jahren.

Neben seiner 27 Jahre währenden Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts war der Jurist zudem 21 Jahre lang Mitglied im Beirat und Vorstand des DFB. 2007 wurde er zum DFB-Ehrenmitglied ernannt. Zuvor war er bereits 1979 mit der Silbernen und 1995 mit der Goldenen Ehrennadel des DFB ausgezeichnet worden.

1987: Bundesverdienstkreuz am Bande

Jacobs war 1968 zum stellvertretenden Vorsitzenden und 1983 dann zum Vorsitzenden, dem heutigen Präsidenten, des Südbadischen Fußballverbandes gewählt worden, dieses Amt übte er bis 2007 aus. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er im selben Jahr zum Ehrenpräsidenten des Verbandes ernannt. In dieser Funktion nahm Richard Jacobs bis zuletzt an den Vorstandssitzungen des Verbandes teil.

Für sein umfassendes gesellschaftliches Engagement bekam Jacobs 1987 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 2007 folgte die Stauffer-Medaille in Gold des Landes Baden-Württemberg.

Der DFB wird Richard Jacobs ein ehrendes Andenken bewahren.