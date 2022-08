DFB trauert um Ehrenmitglied Engelbrecht

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um sein Ehrenmitglied Dr. Karl-Ernst Engelbrecht. Der langjährige Vorsitzende des DFB-Ehrungsausschusses ist am Wochenende im Alter von 94 Jahren gestorben.

In seiner Heimatstadt Darmstadt hatte sich Karl-Ernst Engelbrecht schon in frühen Jahren um den Fußball verdient gemacht. Beim SV Darmstadt 98 wirkte er zunächst als Jugendleiter, dann als Vorsitzender der Fußballabteilung und schließlich als Vizepräsident. Auch auf Verbandsebene engagierte sich Engelbrecht schon in jungen Jahren. Dabei brachte er seine juristischen Fähigkeiten als Kreisrechtswart im Hessischen Fußball-Verband und als Vorsitzender des Lizenzspielerausschusses im Süddeutschen Fußball-Verband ein.

Im DFB war Karl-Ernst Engelbrecht 20 Jahre lang Mitglied des Vorstandes und des Ligaausschusses, ab 2007 war er Vorsitzender des DFB-Ehrungsausschusses. Für sein überragendes Engagement und seine großen Verdienste um den Fußball wurde Engelbrecht mehrfach ausgezeichnet: 1998 erhielt er die Goldenen Ehrennadel des DFB, 2001 wurde er zum DFB-Ehrenmitglied ernannt. Ehrenmitglied war er auch beim SV Darmstadt 98 und im Süddeutschen Fußball-Verband.