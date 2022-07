DFB trauert um Dieter Jerzewski

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Ehrenmitglied Dieter Jerzewski. Der langjährige Präsident des Bremer Fußball-Verbandes ist in der vergangenen Woche im Alter von 83 Jahren gestorben.

In seiner Kindheit und Jugend war Jerzewski ein begeisterter Fußballspieler, bis zur A-Jugend hütete er das Tor des TSV Drentwede. Seine Zeit im Ehrenamt begann 1955, als er die Schiedsrichter-Prüfung ablegte und seiner ersten Spielleitung vier Jahrzehnte als Unparteiischer folgen ließ. Ab den 70er-Jahren übernahm er Verantwortung als Funktionär, unter anderem wirkte er als Schiedsrichterbeobachter in der Bundesliga und als Kassenprüfer, er war Mitglied im DFB-Beirat, Mitglied im DFB-Sportgericht, Schatzmeister der Regionalliga Nord sowie Mitglied im Vorstand des DFB und der DFB-Kulturstiftung. Von 1992 bis Mai 2010 war Jerzewski Präsident des Bremer Fußball-Verbandes, von März 2006 bis Juni 2009 Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes.

DFB-Ehrenmitglied und Bundesverdienstkreuzträger

Für sein überragendes Engagement für den Fußball wurde Dieter Jerzewski mehrfach ausgezeichnet. Er war Ehrenpräsident sowohl des Norddeutschen als auch des Bremer Fußball-Verbandes und Träger der Goldenen Ehrennadel des DFB. Auf dem 40. ordentlichen DFB-Bundestag 2010 in Essen wurde er zum Ehrenmitglied des DFB ernannt. 2011 wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

"Wir sind tieftraurig. Dieter Jerzewski hat in einer schwierigen Phase das Ruder beim BFV übernommen und über Jahre hinweg den Verband in Bremen und Bremerhaven mit seiner ruhigen und besonnen Art geprägt", sagt Björn Fecker, der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes. "Ihm ist zu verdanken, dass unser kleiner Landesverband auch beim DFB, Wertschätzung und Respekt erfuhr. Persönlich verliere ich einen geschätzten Ratgeber, der sich nach seiner Präsidentschaft nie ungefragt aufgedrängt hat, aber immer bereit war, sein Wissen und seine Erfahrung weiterzugeben. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Tagen seiner Familie. Dieter Jerzewski werden wir stets ein ehrendes Andenken bewahren."

[dfb]