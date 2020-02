DFB trauert um die Opfer von Hanau

Nach der Gewalttat von Hanau mit elf Toten wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) heute Abend unter anderen mit Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius und dem früheren Nationalspieler und DFB-Integrationsbotschafter Jimmy Hartwig an der offiziellen Mahnwache der Stadt Hanau teilnehmen.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Wir trauern um die Opfer von Hanau und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen. Wir sind angesichts dieser sinnlosen Gewalttat erschüttert und fassungslos. Sie ist die nächste eindringliche Mahnung, dass wir alle gegen Hass und Rassismus, gegen jede Form der Diskriminierung zusammenstehen müssen - ob auf der Stadiontribüne, auf der Straße oder im Internet. Das ist unser täglicher Auftrag. Denn nur gemeinsam können wir verhindern, dass aus Worten irgendwann Taten erwachsen."

Zudem wird es am Wochenende vor sämtlichen Spielen der 3. Liga sowie der Frauen-Bundesligen eine Schweigeminute für die Opfer von Hanau geben. Alle Spielerinnen und Spieler tragen Trauerflor. Auch die Bundesliga und 2. Bundesliga werden am Wochenende mit einer Schweigeminute der Opfer von Hanau gedenken. Die Bundesligateams werden am 23. Spieltag mit Trauerflor auflaufen.