DFB trauert um den früheren Vizepräsidenten Rolf Hocke

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Ehrenmitglied und den früheren Vizepräsidenten Rolf Hocke, der in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Rolf Hocke war ein leidenschaftlicher Mitstreiter für den Sport und ganz besonders den Fußball in Deutschland. Er hat viele Jahre lang in unmittelbarer Nachbarschaft zum DFB für den Landessportbund Hessen und den Hessischen Fußball-Verband gewirkt. Auch im DFB hat er Spuren hinterlassen, als Leiter der Organisationskomitees für den Spielort Frankfurt im Rahmen der Weltmeisterschaften 2006 und 2011. Vor allem aber als DFB-Vizepräsident, der aus eigener Erfahrung um die einzigartige Kraft des Fußballs wusste."

Zwei Jahrzehnte Präsident des HFV

Als aktiver Fußballer stand Rolf Hocke im Tor des KSV Hessen Kassel und seines Heimatvereins TSV Wabern, bei dem auch seine erfolgreiche Laufbahn als Funktionär ihren Anfang nahm. Während er die erste Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, leitete er parallel als Vorsitzender den gesamten Verein.

Von 1988 bis 2018 war Rolf Hocke Vizepräsident des Landessportbundes Hessen. Von 1990 bis 1997 war er Vizepräsident des Hessischen Fußball-Verbandes und wurde 1997 zu dessen Präsident gewählt. 1999 wurde er zum Präsidenten des Süddeutschen Fußball-Verbandes berufen. Während seiner fast zwei Jahrzehnte an der Spitze des Hessischen Fußball-Verbandes, dessen Ehrenpräsident Hocke später wurde, trieb er die Strukturveränderungen mit der Auflösung der Bezirke und der Verschlankung an der Spitze der Verwaltung voran und stattete so die Basis mit mehr Kompetenzen aus.

Ausgezeichnet mit Goldener Ehrennadel des DFB

Seine Erfahrung und Expertise brachte er von 2004 an auch fast ein Jahrzehnt lang als Vizepräsident für Rechts- und Satzungsfragen im DFB-Präsidium und bis 2016 im DFB-Vorstand ein.

Auch an den jüngsten großen Turnieren in Deutschland war Hocke an maßgeblicher Stelle beteiligt und trug zum großen Erfolg bei. Während der Weltmeisterschaft der Männer 2006 und der Frauen-Weltmeisterschaft 2011 leitete er jeweils das Organisationskomitee für den Spielort Frankfurt am Main. Für seine herausragenden ehrenamtlichen Verdienste um den Fußball wurde er vom DFB mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, seit 2016 war er Ehrenmitglied des Verbandes.

Der DFB wird Rolf Hocke ein ehrendes Andenken bewahren.

