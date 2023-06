DFB terminiert Aufstiegsspiele

Vier der fünf Meister der Regionalligen spielen am 11. und 18. Juni in jeweils zwei Aufstiegsspielen zwei der drei Plätze in die 2. Frauen-Bundesliga aus. Ein Aufsteiger steht schon fest: Der Meister der Regionalliga Süd, der SV 67 Weinberg, ist bereits für die zweithöchste Spielklasse sportlich qualifiziert.

Die Meister aus den Regionalligen Nord, Nordost, Südwest und West ermitteln in Hin- und Rückspielen die weiteren Aufsteiger. Dabei treffen der Hamburger SV aus der Regionalliga Nord auf den FC Viktoria Berlin aus der Regionalliga Nordost sowie Borussia Mönchengladbach aus der Regionalliga West auf den SV Elversberg aus der Regionalliga Südwest.

Die Ansetzungen

Sonntag, 11. Juni 2023, 13 Uhr: Hamburger SV – FC Viktoria Berlin

Sonntag, 11. Juni 2023, 14 Uhr (im Livestream bei FohlenTV): Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg

Sonntag, 18. Juni 2023, 17 Uhr (live bei Sport1): FC Viktoria Berlin – Hamburger SV

Sonntag, 18. Juni 2023, 14 Uhr (im Livestream bei FohlenTV): SV Elversberg – Borussia Mönchengladbach

[ag]