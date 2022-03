DFB-Team vor Israel-Spiel: Kimmich reist vorerst nicht an

Von heute an kommt die Nationalmannschaft in Gravenbruch bei Frankfurt für die anstehenden ersten beiden Länderspiele des Jahres in Sinsheim gegen Israel und in Amsterdam gegen die Niederlande zusammen. Joshua Kimmich vom FC Bayern München, der am Freitag von Bundestrainer Hansi Flick in den 25 Mann starken Kader berufen wurde, reist zunächst nicht an. Kimmich und seine Lebensgefährtin erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind.

Hansi Flick sagt: "Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist."