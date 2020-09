DFB-Team verpasst Sieg in der Schweiz

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch in ihrem zweiten Spiel der UEFA Nations League im St. Jakob-Park zu Basel gegen die Schweiz 1:1 (1:0) gespielt und im insgesamt sechsten Spiel des Wettbewerbs nicht gewinnen können. Für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw erzielte Ilkay Gündogan schon in der 14. Minute den Führungstreffer, den Silvan Widmer (58.) ausgleichen konnte.

Beide Mannschaften gingen früh ins Pressing und spekulierten auf schnelles Umschaltspiel. Das gelang den Schweizern schon in der ersten Minute über Breel Embolo, der aber von Antonio Rüdiger rechtzeitig abgelaufen werden konnte. Doch auch auf der anderen Seite wurde es früh brenzlig, als Leroy Sané Thilo Kehrer in Szene setzte, der aber an der Strafraumgrenze per Grätsche gestoppt wurde.

Leno rettet, Gündogan trifft

In der siebten Minute wurde es gefährlicher, als Sané Yann Sommer mit einem Flachschuss erstmals prüfte. Sommers Gegenüber Bernd Leno musste derweil in letzter Sekunde vor Haris Seferovic klären (12.).

Fast im Gegenzug hieß es aber 1:0 für Deutschland. Matthias Ginter legte nach einer Kombination zwischen Julian Draxler und Kehrer zurück auf Gündogan, der überaus platziert ins kurze Eck einschoss. In der 17. Minute hätte Djibril Sow fast seinen eigene Keeper überwunden, bei der anschließenden Ecke setzte Rüdiger den Ball freistehend per Kopf neben das Tor.

Die Schweizer erhöhten Mitte der Halbzeit den Druck und kamen durch einen Kopfball von Widmer (24.) zu einer guten Chance. Zwei Minuten später tauchte Renato Steffen nach Pass Embolos alleine vor dem deutschen Tor auf, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Leno (26.). Wieder 120 Sekunden danach traf Seferovic den Ball frei vor dem Tor nicht richtig (28.).

Offener Schlagabtausch vor der Pause

Dann wieder Deutschland: Zunächst rettete Ricardo Rodriguez im letzten Moment vor dem davonsprintenden Sané, unmittelbar danach Sommer mit einem Reflex gegen Draxler (32.). Es ging jetzt hin und her: Erst fälschte Ginter einen Schuss Seferovics knapp über die Latte ab (36.), dann stand plötzlich Timo Werner im Schweizer Strafraum blank, setzte seinen Volleyschuss aber etwas zu hoch an (38.).

Kurz vor der Halbzeitpause hatte die DFB-Auswahl dann Glück, als Steffen Seferovic perfekt schickte, der Stürmer den Ball aber an den Außenpfosten setzte (42.). Wenig später prüfte Granit Xhaka Leno aus der Distanz (44.).

Zur zweiten Halbzeit ersetzte Julian Brandt in der vordersten Offensive Sané. Und der führte sich mit einer cleveren Verlängerung auf Robin Gosens gleich glänzend ein, dessen Hereingabe aber entscheidend geblockt wurde (47.). Und das deutsche Team behielt die Kontrolle: In der 52. Minute verpasste Draxler nach feiner Hereingabe von Ginter das 2:0 nur um Zentimeter, zwei Minuten später vertändelte er im Strafraum in aussichtsreicher Position (54.).

Widmer gleicht aus

Und so stand es plötzlich 1:1, weil Widmer nach einem Querpass von Embolo frei zum Schuss kam und Leno keine Abwehrchance ließ. Das DFB-Team war nun wieder um mehr Kontrolle bemüht und kam durch Rüdiger (60.), Werner (62.) und Brandt (66.) zu Abschlüssen. Die Schweizer nutzten die Räume zu stets gefährlichen Kontern.

Das Tempo der Partie blieb weiterhin hoch, die Schweizer strahlten in der Schlussphase etwas mehr Torgefahr aus. Xhaka zwang Leno in der 85. Minute einmal mehr zu einer Glanztat und auch Ruben Vargas kam per Hacke (86.) dem 2:1 nahe. Ebenso wie Xhaka mit einem Kopfball in der Nachspielzeit (90.+1).

[sid/js]