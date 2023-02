DFB-Team unterstützt erneut die Menschen im Ahrtal

Die Stiftung der Nationalmannschaft stellt dem "FördAHRverein Spenden-Shuttle" erneut 100.000 Euro zur Verfügung. Damit soll im Ahrtal die in den vergangenen Jahren bereits ins Leben gerufene Begegnungsstätte mit Indoorspielplatz für Familien gefördert werden, die von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 betroffen sind.

"Es ist für uns als Nationalmannschaft eine Selbstverständlichkeit, vor Ort zu sein und den Menschen in dieser noch immer schwierigen Lage, ein bisschen Freude zu schenken", sagt Nationalspieler Jonas Hofmann. "Was hier passiert ist, übersteigt jede Vorstellungskraft. Es ist so wichtig, dass die Menschen auch eineinhalb Jahre nach der schrecklichen Katastrophe unsere Rückendeckung spüren. Es ist wirklich beeindruckend, was die Menschen hier leisten."

Hofmann und Neuhaus treffen Nachwuchskicker

Zur Scheckübergabe im Krisengebiet am Aschermittwoch waren auch die beiden Nationalspieler Jonas Hofmann und Florian Neuhaus gekommen. Neben einer ausgiebigen Führung durch das "KinderpAHRardies" und einer Tour auf der die Hochwasserschäden ersichtlich wurden, erfüllten die beiden A-Nationalspieler viele Autogrammwünsche und traten unter anderem an der Torwand gegen einige Nachwuchskicker an.

Um den Kindern und Jugendlichen in dieser nach wie vor schwierigen Situation Freude zu bereiten, hat der gemeinnützige "FördAHRverein" mehrere Leuchtturmaktionen im Flutgebiet der Ahr umgesetzt. Das mit Abstand größte Projekt ist der Indoorspielplatz in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, der von betroffenen Familien der Flutkatastrophe kostenfrei genutzt wird. Auf 800 Quadratmetern Zeltfläche wird ihnen seit Anfang 2022 die Möglichkeit gegeben, etwas Abwechslung von den Alltagssorgen zu finden.

"Ablenkung von den nach wie vor schweren Bedingungen vor Ort"

Seit seiner Eröffnung erfreut sich das "KinderpAHRardies" großer Beliebtheit, wie Guido Henseler, 1. Vorsitzender vom "Spenden-Shuttle" sagt: "Das 'KinderpAHRardies' ist ein großer Erfolg und wird von den Kindern aus der Umgebung hervorragend angenommen. Wir sind froh, dass wir ihnen und ihren Familien ein bisschen Ablenkung von den nach wie vor schweren Bedingungen vor Ort bieten können. Wir sind der Nationalmannschaft sehr dankbar, dass sie uns nun schon zum zweiten Mal unterstützt und die Menschen in der Flutregion nicht vergisst."

Die Stiftung der Nationalmannschaft entstand im Frühsommer 2020. Die Einrichtung engagiert sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Förderung des Sports und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

[dfb]