DFB-Team unterliegt Tschechien zum Auftakt

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM-Qualifikation gestartet. Das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld unterlag zum Auftakt der Gruppe 8 der Tschechischen Republik 0:3 (0:2).

"Wir haben über einige Strecken des Spiels gezeigt, dass wir auf diesem Level wettbewerbsfähig sind", bilanzierte Loosveld. "Bei den Gegentoren ist der Leistungsunterschied dann aber doch deutlich geworden. Am Ende ist es schade, dass wir keine unserer Chancen nutzen konnten, um das Spiel bis zum letzten Moment offen zu halten."

Im portugisischen Viseu, wo alle Spiele der deutschen Gruppe ausgetragen werden, gestaltete sich in den ersten Spielminuten eine ausgeglichene Partie. Gegen den Weltranglisten-16. hielt die deutsche Auswahl bis zur Mitte der ersten Halbzeit ein 0:0, dann jedoch schlug Tschechien mit einem Doppelschlag zu. Michal Holy und Tomas Vnuk markierten in der 10. Minute mit zwei schnellen Toren innerhalb von 51 Sekunden die Halbzeitführung des tschechischen Teams.

Deutschland nutzt gute Chancen nicht

Im zweiten Durchgang drängte Deutschland auf den Anschlusstreffer, doch im Abschluss agierten die DFB-Spieler zu ungenau. Onur Saglam (25.), Lukas Sepp (27./29.) und Jonas Hoffmann (29./32.) ließen gute Torgelegenheiten aus. Tschechien hingegen bewies in der 38. Minute erneut seine Treffsicherheit: Radim Zaruba markierte den dritten Treffer der Partie und sorgte so für den Endstand.

Trotz der Auftaktniederlage hat das DFB-Team noch Chancen auf die Teilnahme an der WM-Endrunde. Bereits am Freitag (ab 22 Uhr) kommt es zum zweiten Gruppenspiel gegen Gastgeber Portugal. Allerdings wird die Aufgabe nicht einfach: Die Südeuropäer sind aktueller Europameister und Vierter der Futsal-WM 2016. Am Sonntag (ab 16 Uhr) steht dann die abschließende Partie gegen Lettland an.

Wie bereits in der ersten Qualifikationsrunde ziehen jeweils der Gruppenerste und -zweite in die Eliterunde der WM-Qualifikation (28. Januar bis 2. Februar 2020) ein. Diese 16 Teams kämpfen um die sieben europäischen Tickets für die Endrunde. Die Gruppensieger der vier Vierergruppen sind beim WM-Turnier in Litauen dabei. In Play-offs (6. bis 12. April 2020) spielen die Gruppenzweiten die letzten Tickets für die Endrunde aus.

[dfb]