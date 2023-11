DFB-Team unterliegt auch Österreich

Enttäuschender Jahresabschluss für die deutsche Nationalmannschaft: Rund sechseinhalb Monate vor dem Beginn der Heim-EM unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann Gastgeber Österreich in Wien mit 0:2 (0:1).

Borussia Dortmunds Marcel Sabitzer erzielte in der 29. Minute die Führung für den EM-Teilnehmer, Christoph Baumgartner von RB Leipzig legte in der 73. Minute zum Endstand nach. Zu allem Überfluss sah Leroy Sané auf deutscher Seite die Rote Karte nach einer Tätlichkeit (49.).

Zehnte Niederlage im 41. Vergleich

Für Nagelsmann war die Partie nach der positiven USA-Reise im Oktober mit dem Sieg gegen die Gastgeber und dem Remis gegen Mexiko eine weitere Enttäuschung. Am vergangenen Samstag unterlag Deutschland der Türkei im ersten Heimspiel des neuen Bundestrainers 2:3.

Im 41. Vergleich mit Österreich war das 0:2 die zehnte Niederlage für Deutschland bei 25 Siegen und sechs Unentschieden. Schon das letzte Aufeinandertreffen hatte das DFB-Team 2018 in Klagenfurt mit 1:2 verloren.

im ausverkauften Hexenkessel Ernst-Happel-Stadion nahm Nagelsmann im Vergleich zum Türkei-Spiel drei Änderungen in der Startelf vor: Mats Hummels, Leon Goretzka und Serge Gnabry begannen für Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich und Florian Wirtz. Vor Torhüter Kevin Trapp verteidigten somit Havertz wieder auf der für ihn ungewohnten Linksverteidigerposition, Antonio Rüdiger und Hummels innen und Jonathan Tah auf der rechten Seite. Die Mittelfeldzentrale bildeten Kapitän Ilkay Gündogan und Goretzka hinter den drei Offensiven Leroy Sané, Julian Brandt und Gnabry. Als einzige Spitze sollte Niclas Füllkrug für Tore sorgen.

Österreich das aggressivere Team

Für Torgefahr sorgten jedoch allein die Gastgeber. Denn das DFB-Team wurde von den aggressiven Gastgebern früh im Spielaufbau gestört. Nach einem Fehlpass von Rüdiger kam Baumgartner an den Ball, Rüdiger selbst verhinderte Schlimmeres (2.). Auf der Gegenseite schickte Gnabry Havertz auf der linken Angriffsseite steil, dessen flache Hereingabe in den Rückraum der österreichischen Abwehr verpasste Brandt jedoch (5.).

So entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Es schlichen sich beim Nagelsmann-Team aber immer wieder Unkonzentriertheiten und Fehlpässe ein, während die Gastgeber früh auf den ballführenden Spieler gingen und Deutschland so zu Fehlern zwangen.

Und das deutliche Chancenplus hatte Österreich. In der 12. Minute verpasste Michael Gregoritsch nach einem schnell ausgeführten Freistoß von David Alaba die Führung. Fünf Minuten später war es erneut der Freiburger, der nach einem langen Ball in die Schnittstelle der Innenverteidigung enteilt war. Trapp hielt die Null im Eins-gegen-Eins stark (17.).

Sané sieht nach Tätlichkeit Rot

In der 29. Minute ging es erneut schnell: Österreich fuhr einen schnellen Gegenagriff nach deutschem Ballverlust, Sabitzer hielt vom Strafraumeck drauf und erzielte die 1:0-Führung der Gastgeber. Die deutsche Mannschaft fand auch in der Folge kaum zum Spiel. "Klare Bälle" rief Nagelsmann seinen Spielern von der Seitenlinie zu. Allein es nützte nichts. Stattdessen schlenzte Baumgartner einen Schuss nur Zentimeter über das Lattenkreuz (43.).

Nagelsmann reagierte und brachte Thomas Müller für Füllkrug. Doch statt einer Aufholjagd kassierte Deutschland in der 49. Minute den nächsten Nackenschlag: Sané kassierte nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der Bundestrainer musste erneut umstellen. Henrichs kam für Brandt (53.). Zuvor rauschte ein Distanzschuss von Stefan Posch nur hauchdünn am deutschen Gehäuse vorbei (51.).

Mit einem Dreierwechsel verhalf Nagelsmann Robert Andrich zu seinem Länderspieldebüt. Der Leverkusener kam gemeinsam mit Kimmich und Wirtz für Gnabry, Gündogan und Goretzka (60.). Die Umstellungen fruchteten jedoch nicht. In der 64. Minute rettete Trapp gegen Gregoritsch, in der 73. Minute war der Frankfurter Torhüter jedoch machtlos. Baumgartner enteilte der deutschen Abwehr und lupfte sehenswert zum 2:0 für Österreich ein.

In der Schlussphase konnte sich das DFB-Team bei Trapp bedanken, der mehrmals in höchster Not zur Stelle war und eine höhere Niederlage verhinderte.

Mit der sechsten Niederlage im elften Spiel in 2023 (drei Siege, zwei Remis) verabschiedet sich die deutsche Nationalmannschaft in das wichtige EM-Jahr, in dem in vier Monaten weitere Länderspiele auf dem Weg zur EURO anstehen.

[dfb]