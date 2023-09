DFB-Team und VfL Wolfsburg unterstützen Tafel in Wolfsburg

Gemeinsam helfen: Die Stiftung der Nationalmannschaft hat in Kooperation mit dem Bundesligisten VfL Wolfsburg im Rahmen des Länderspiels gegen Japan die Wolfsburger Tafel unterstützt. Bevor das Länderspiel am Samstag angepfiffen wird, hat bereits am Mittwoch eine gemeinsame Aktion bei der Tafel in Wolfsburg stattgefunden.

Zur Ausgabe in der Wolfsburger Tafel hatten sich die A-Nationalspieler Serge Gnabry und Kevin Schade eingefunden. Unterstützt wurden sie durch die VfL-Legende Roy Präger. Gemeinsam verteilten sie Lebensmitteltaschen an die wirtschaftlich benachteiligten Menschen und standen zudem für das eine oder andere Selfie bereit. Serge Gnabry betonte: "Es ist uns wichtig, mit unserer Stiftung auch in den Spielorten bedürftigen Menschen zu helfen. Auch in Zukunft werden wir die Tafeln in Deutschland unterstützen."

Die Stiftung der Nationalmannschaft wurde im Frühjahr 2020 gegründet und engagiert sich insbesondere für wohnungs- und obdachlose Menschen. Seit dem Jahr 2023 besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Tafel Deutschland e.V. Ziel der Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Unterstützung von Menschen in Notsituationen in Deutschland. Mehr Infos gibt es hier.