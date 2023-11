DFB-Team und New England Patriots unterstützen Frankfurter Verein

Auf den Tag genau vor einem Monat hatten sich die Nationalmannschaft und der NFL-Klub New England Patriots in den USA zusammengetan, um sich für wohnungslose Menschen einzusetzen. Vier Wochen später gab es nun das "Rückspiel" in Deutschland. Die Patriots, die sich derzeit am DFB-Campus auf ihre Partie gegen die Indianapolis Colts am Sonntag in Frankfurt vorbereiten, und die Stiftung der Nationalmannschaft übergaben am Freitag Sach- und Kleiderspenden an den Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, der in der Mainmetropole unter anderem den "Kältebus" betreibt. Thomas Beheshti, Teammanager der Nationalmannschaft und Mitglied im Stiftungsrat, überreichte gemeinsam mit dem früheren deutschen American-Football-Profi Sebastian Vollmer, der mit den New England Patriots zweimal den Super Bowl gewann, Trikots, Mützen, Jacken, Zip Hoodies und Wintermäntel, die zu Schlafsäcken umfunktioniert werden können. Die Spenden werden in den kommenden Tagen an bedürftige Menschen in der Stadt und der Region verteilt.

"Der Frankfurter Verein kümmert sich seit mehr als hundert Jahren um Menschen am Rande der Gesellschaft. Aus der Erfahrung wissen wir, dass neben der konkreten Hilfe besonders die mit der Spende verbundene Wertschätzung bei den Betroffenen ankommt und sehr positiv aufgenommen wird. Wir freuen uns deshalb sehr über die Unterstützung durch die Stiftung der Nationalmannschaft", sagte Christine Heinrichs, stellvertretende Geschäftsführerin des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten. Jen Ferron, Chief Marketing Officer von Kraft Sports & Entertainment, sagte: "Mit der 'Patriots Foundation' unterstützen wir lokale Organisationen und Einrichtungen, die soziale Gerechtigkeit und Teilhabe, kulturelle Vielfalt, Gleichberechtigung von Frauen, Gesundheitsvorsorge und Bildung fördern. Es ist uns wichtig, dieses Engagement auch bei unserem Deutschland-Besuch zum Ausdruck zu bringen."

Gosens: "Ein besonderes Anliegen"

Vor einem Monat hatten im Rahmen der USA-Reise der Nationalmannschaft Teammanager Beheshti, Nationalspieler Robin Gosens, DFB-Teamarzt Dr. Jochen Hahne sowie der frühere deutsche Nationalspieler Arne Friedrich gemeinsam mit dem Patriots-Linebacker Raekwon McMillan und dem früheren Star Tully Banta-Cain Lebensmittel- und Sachspenden für bedürftige Menschen in der Region Boston gepackt.

"Die Unterstützung von wohnungslosen und benachteiligten Menschen ist uns in der Stiftung der Nationalmannschaft ein besonderes Anliegen", sagte Robin Gosens am Rande der Aktion in Foxborough, dem Sitz der Patriots.

Die Stiftung der Nationalmannschaft entstand im Frühsommer 2020. Die Einrichtung engagiert sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Förderung des Sports und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

[al]