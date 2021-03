DFB-Team trifft vor der EURO auf Dänemark

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr zweites Vorbereitungsspiel während des Trainingslagers für die UEFA EURO am 2. Juni gegen Dänemark bestreiten. Der Austragungsort ist noch nicht final und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Zum Abschluss des Trainingslagers von Seefeld, das voraussichtlich vom 25. Mai bis zum 6. Juni läuft, trifft die Mannschaft am 7. Juni in Düsseldorf auf Lettland. Am 10. Juni bezieht die Nationalmannschaft dann voraussichtlich ihr Turnierquartier in der "World of Sports" auf dem Gelände von adidas in Herzogenaurach.

Insgesamt trafen Deutschland und Dänemark bislang 27-mal aufeinander. 15 Spiele konnte das DFB-Team für sich entscheiden, vier Partien endeten Unentschieden, achtmal gewann Dänemark. Zuletzt trennten sich beide Mannschaften im Juni 2017 in Kopenhagen nach einem späten Ausgleichstreffer von Joshua Kimmich mit 1:1. Der letzte deutsche Sieg über Dänemark liegt fast neun Jahre zurück. Bei der Europameisterschaft 2012 gewann das DFB-Team in der Gruppenphase dank Toren von Lukas Podolski und Lars Bender mit 2:1.

[al]