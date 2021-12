DFB-Team trifft in Sinsheim auf Israel

Nach der Auslosung für die UEFA Nations League am vergangenen Donnerstag steht auch der Gegner der Nationalmannschaft im Länderspiel am 26. März in Sinsheim fest. In der PreZero Arena trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Israel. Viermal spielte die deutsche Nationalmannschaft bislang gegen Israel, alle vier Spiele konnte sie gewinnen, zuletzt im Mai 2012 in Leipzig nach Treffern von Mario Gomez und André Schürrle mit 2:0.

Gegner und Spielort des für den 29. März geplanten Auswärtsspiels der Nationalmannschaft sind derzeit noch in Abstimmung.