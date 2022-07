DFB-Team trifft im Halbfinale auf Frankreich

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Europameisterschaft in England auf Frankreich. "Les Bleues" setzten sich 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen die Niederlande durch und treten nun am Mittwoch, 27. Juli (ab 21 Uhr) zum Duell um den Einzug ins Finale gegen die DFB-Auswahl an.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte am Donnerstag sein hart umkämpftes Viertelfinale gegen Österreich mit 2:0 gewonnen und sich so den weiteren Auftritt im Stadium MK in Milton Keynes verdient.

[sid]