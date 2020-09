DFB-Team testet in den Niederlanden

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft kehrt nach der corona-bedingten Saisonunterbrechung mit einem Testspiel in die Halle zurück. Am Montag (ab 16 Uhr, live auf knvb.com) trifft das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld auf dem KNVB Campus in Zeist auf die Niederlande. Das DFB-Team hatte sich am Donnerstag unter den gleichen Hygiene-Bedingungen wie die Fußball-Nationalteams zum ersten Lehrgang seit der Corona-Pause in Duisburg versammelt.

Die Partie gegen "Oranje" ist das erste Länderspiel seit dem 4:3 gegen Österreich Anfang Februar in der EM-Qualifikation. Durch diesen Erfolg qualifizierte sich Deutschland für die Play-offs Anfang November gegen die Schweiz. Der Test gegen die Niederlande dient zur Vorbereitung auf die beiden Partien gegen die Eidgenossen. Sollte sich die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz durchsetzen, würde das Team in der zweiten Gruppenphase der EM-Qualifikation ab Februar 2021 gegen Spanien, Slowenien und Lettland um ein Ticket für die Endrunde spielen.

Marcel Loosveld freut sich trotz personeller Probleme auf den Test gegen sein Heimatland: "Wir sind froh nach einer langen Pause wieder mit der Mannschaft arbeiten zu können. Die Nominierungen sind in der aktuellen Situation nicht einfach gewesen. Wir haben aus unterschiedlichen Gründen nicht den Kader dabei, den wir gerne hätten. Das gibt anderen Jungs aber die Möglichkeit, sich für die Spiele gegen die Schweiz zu empfehlen."

[tb]