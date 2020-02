Hochsprung in der Halle: Jonas Hoffmann (2.v.r.) beim Versuch, an den Ball zu kommen

DFB-Team qualifiziert sich für Play-offs

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 die nächste Quailfikationsrunde erreicht. Die Auswahl von DFB-Trainer Marcel Loosveld kam im abschließenden Spiel der ersten Qualifikationsrunde in Georgien zu einem 4:3 (2:1) gegen Österreich. In der Tabelle kann Deutschland nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden und steht somit in den im April beginnenden Play-offs.

Gegen den Nachbarn aus der Alpenrepublik ging das deutsche Team in Tiflis durch einen Treffer von Onur Saglam nach nur 41 Sekunden früh in Führung. Doch Österreich hatte nur elf Sekunden später eine Antwort parat und glich durch Vahid Muharemovic aus. Ian-Prescott Claus (18.) stellte noch vor der Pause die erneute Führung der DFB-Auswahl her.

In der zweiten Halbzeit baute Deutschland den Vorsprung weiter aus. Saglam markierte in der 22. Minute seinen zweiten Treffer am heutigen Tage, Michael Mayer schraubte das Ergebnis in der 26. Minute auf 4:1 hoch. Adilaid Dizdarevic verkürzte für Österreich in der 32. Minute zum 4:2, sein Teamkollege Marco Meitz stellte eine Minute vor Schluss den 4:3-Endstand her.

So geht es zur EM 2022 in den Niederlanden

Zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Georgien hatte die deutsche Mannschaft ihr Auftaktspiel gegen die Gastgeber am vergangenen Mittwoch 1:3 (1:1) verloren. Im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag gelang dann trotz dreimaligen Rückstands ein 8:4 (2:1) gegen den Kosovo.

Die Auslosung der Qualifikationsrunden-Play-offs findet am 13. Februar in Nyon statt. Sollte sich die deutsche Mannschaft in den Play-offs durchsetzen, würde das Team in der Qualifikations-Gruppenphase der besten 32 Teams ab Februar 2021 spielen. In dieser Runde treffen 16 Mannschaften auf die 16 europäischen Starter bei der Weltmeisterschaft 2020, die bereits für diese Runde gesetzt sind.

Die EM-Endrunde findet vom 19. Januar bis 6. Februar 2022 in den Niederlanden statt. Deutschland hat noch nie an einer Europa- oder Weltmeisterschaftsendrunde teilgenommen.

[dfb]