DFB-Team kickt mit jungen Frauen aus Katar

Am morgigen Sonntag wird die deutsche Nationalmannschaft in ihrem WM-Trainingsstadion in Katar von einer Auswahl junger Frauen und Mädchen besucht. In Al Shamal werden einige Nationalspieler gemeinsam mit rund 20 Fußball-Talenten aus Katar kicken. Ziel der gemeinsamen Aktion mit der FIFA im Rahmen der "Community Events", an denen sich alle an der WM teilnehmenden Nationen beteiligen, ist die Förderung der Teilhabe von Frauen im Fußball und ihr Empowerment.

Die Stiftung der Nationalmannschaft hatte schon vor rund drei Wochen ein Projekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der katarischen Hauptstadt zur Stärkung und Förderung von Frauen im Fußball unterstützt. Schließlich soll die Ausrichtung der Weltmeisterschaft zu nachhaltigen Fortschritten im Gastgeberland, in dem Frauenrechte eingeschränkt sind, führen. Deshalb hatte der DFB zum zweiten Mal eine reine Female Edition seines Workshops "Future Leaders in Football" (FLF) veranstaltet, zum ersten Mal im Emirat Katar. 20 junge Frauen aus dem Nahen und Mittleren Osten erhielten fünf Tage lang die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten als verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln. Den Workshop hatten unter anderen DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht.

Am Freitag gab DFB-Präsident Neuendorf bekannt, dass die Stiftung der Nationalmannschaft das SOS-Kinderdorf im nepalesischen Kavre mit einer Zuwendung von einer Million Euro unterstützt. Laut Zahlen von tagesschau.de arbeiten derzeit 400.000 Nepalesen in Katar. Die nepalesische Regierung berichtete, dass es während der Bauarbeiten für die WM zu zahlreichen Todesfällen unter den nepalesischen Wanderarbeitern gekommen sei.

[dfb]