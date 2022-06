DFB-Team informiert sich erneut über Menschenrechtslage in Katar

Die Mannschaft hat sich am heutigen Mittwoch erneut über die Menschenrechtslage in Katar informiert. Auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach hörten sich alle Spieler, das Trainer-Team und der Staff die Berichte von Personen an, die sowohl ihre persönlichen Erlebnisse in Katar, als auch ihre persönlichen Erwartungen an die WM schilderten. Damit setzte das Team nach der Infoveranstaltung mit Amnesty International und Human Rights Watch im Rahmen der März-Länderspiele den Dialog-Prozess fort.

Bei dem von DFB-Direktor Steffen Simon geleiteten einstündigen Talk saßen sechs Expert*innen auf dem Podium, zudem wurden zwei weitere per Liveschalte in die Runde integriert. Zu den Teilnehmer*innen gehörten ARD-Journalist Philipp Sohmer, der vor der WM bereits mehrfach über die Menschenrechtslage in Katar berichtete, Carsten Wehlmann, der Sportliche Leiter des SV Darmstadt 98 war knapp zwei Jahre lang Sportmanager der Qatar Stars League; außerdem Helmut Spahn, der FIFA-Sicherheitsdirektor arbeitete lange für das International Centre for Sport Security (ICSS), dessen Sitz in Doha liegt. Und Roland Bischof, der Gründer des Fußballbotschafter e.V. reist seit 2005 regelmäßig nach Katar.

An einer zweiten Gesprächsrunde nahmen Thomas Hitzlsperger, DFB-Botschafter für Vielfalt, Christian Rudolph, Leiter der DFB-Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Martin Endemann, Sprecher von Football Supporters Europe, und Pia Mann von Discover Football teil.

[nb]