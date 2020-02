DFB-Team in Play-offs gegen die Schweiz

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft in den Play-offs zur Europameisterschaft 2022 auf die Schweiz. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag in Nyon. Die Auswahl von DFB-Trainer Marcel Loosveld wird dabei zwischen dem 8. und 15. April 2020 zunächst bei den Eidgenossen antreten, ehe das Rückspiel in Deutschland stattfinden wird. Sollte sich die deutsche Mannschaft durchsetzen, würde das Team in der zweiten Gruppenphase ab Februar 2021 um ein Ticket für die Endrunde spielen.

Loosveld sieht den Vergleichen mit Respekt, aber auch großem Optimismus entgegen: "Die Schweiz ist ein gutes Team und wir gehen mit dem nötigen Respekt in die beiden Spiele. Wenn wir unsere Leistung vom Georgien-Spiel wiederholen, dann glaube ich, dass wir uns in zwei Spielen durchsetzen können".

Zum Auftakt der EM-Qualifikation hatte sich Deutschland in der ersten Gruppenphase als Zweiter hinter Georgien für die Play-offs qualifiziert. Dabei setzte sich das Loosveld-Team gegen Österreich und Kosovo durch. Die EM-Endrunde findet vom 19. Januar bis 6. Februar 2022 in den Niederlanden statt. Deutschland hat noch nie an einer Europa- oder Weltmeisterschaftsendrunde teilgenommen.

