DFB-Team in Eliterunde gegen Frankreich, Kroatien und Slowakei

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2024 in der Eliterunde der WM-Qualifikation auf Kroatien, die Slowakei und Frankreich. Das ergab die heutige Auslosung in Nyon. Die besten 20 europäischen Teams wurden dabei in fünf Vierergruppen gelost. Die Teams jeder Gruppe treffen zwischen September und Dezember 2023 in einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf die drei jeweiligen Gruppengegner.

Das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld hatte sich seit April 2022 durch die Vor- und Hauptrunde der WM-Qualifikation gespielt und mit zwei 4:2-Siegen gegen Schweden in den Hauptrunden-Playoffs erstmals den Einzug in die Eliterunde perfekt gemacht. Dort warten in Gruppe C nun hochkarätige Gegner. "Dass wir überhaupt in der Eliterunde stehen, ist für unser Team und den Futsal in Deutschland ein großer Erfolg", sagt Loosveld. "Deshalb war schon vor der Auslosung für uns klar, dass jede Konstellation für uns eine Herausforderung sein wird. Als 26. der UEFA-Rangliste haben wir mit Kroatien, dem Fünften, eines der besten europäischen Teams zugelost bekommen. Sie haben eine überragende Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sehr starke Leistungen gezeigt hat." Ein offizielles Länderspiel der beiden Nationalteams gab es im Futsal bislang allerdings noch nie.

Loosveld: "Unterschätzen werden uns die Slowaken nicht"

Auf die Slowakei (16.) traf das deutsche Team bereits in der Hauptrunde der WM-Qualifikation und erreichte gegen die favorisierten Slowaken zwei Unentschieden (1:1 und 0:0). "Dass wir uns schon kennen, kann für beide Teams sowohl Vor- als auch Nachteil sein", so Loosveld. "Zumindest psychologisch sehe ich den Vorteil eher auf unserer Seite, denn mit den beiden Ergebnissen in der Hauptrunde haben wir gezeigt, dass wir mit Teams dieses Kalibers mithalten können und kein Spiel einfach herschenken – egal, gegen wen es geht. Unterschätzen werden uns die Slowaken auf jeden Fall nicht."

Das bislang einzige Duell mit Frankreich (17.) beim einem Testturnier im Dezember 2021 ging mit 7:3 an die Franzosen. "Frankreich hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt", sagt Loosveld. "Auch das werden zwei schwierige Spiele gegen einen starken Gegner für uns. Wir freuen uns auf die Nachbarschaftsduelle mit Frankreich."

Gruppensieger qualifizieren sich direkt für WM

Der DFB-Trainer weiter: "Jegliche Minuten, die unsere Spieler gegen Teams auf diesem Niveau absolvieren, sind für ihre weitere Entwicklung unheimlich wertvoll - sowohl auf individueller Ebene als auch für uns als gesamtes Team. Unabhängig vom Ausgang der Gruppe in der Eliterunde werden das für uns auch auf dem Weg zur EURO 2026 sehr wichtige Erfahrungen, die uns weiterbringen. Unser Ziel wird es nun sein, gegen diese attraktiven Gegner in der Eliterunde Punkte zu holen, in jeder einzelnen Partie alles zu geben und unsere bestmögliche Leistung abzurufen."

Lediglich die fünf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft 2024, deren Austragungsort noch nicht feststeht. Die vier besten Gruppenzweiten spielen in den Playoffs der Eliterunde im April 2024 um die beiden letzten europäischen WM-Tickets. Die genauen Spieltermine und -orte der Partien des DFB-Teams in der Eliterunde werden zeitnah bekannt gegeben.

