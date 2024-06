DFB-Team im Viertelfinale gegen Spanien

Der Gegner für das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft bei der EURO 2024 steht fest. Spanien setzte sich im Achtelfinale in Köln dank Treffern von Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams und Dani Olmo mit 4:1 (1:1) gegen Georgien durch und wartet nun auf die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die Partie in der Runde der letzten acht findet am Freitag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in Stuttgart statt. Den bislang letzten Vergleich der beiden Teams gab es bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022. Nachdem Álvaro Morata die "Furia Roja" in Führung schoss, traf Niclas Füllkrug in der Schlussphase zum Ausgleich.