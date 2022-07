DFB-Team im Viertelfinale gegen Österreich

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der EM 2022 auf Österreich. Das ÖFB-Team setzte sich zum Abschluss der Vorrundengruppe A dank eines Treffers der Hoffenheimerin Nicole Billa (37.) mit 1:0 gegen Norwegen durch und wurde Tabellenzweiter hinter England. Die Gastgeberinnen feierten in der zweiten Partie des Abends einen 5:0-Kantersieg gegen Nordirland.

Das DFB-Team steht in der Gruppe B nach Siegen gegen Dänemark und Spanien bereits vor dem Abschluss gegen Finnland als Erster fest und trifft nun am Donnerstag (ab 21 Uhr) im Brentford Community Stadium in London auf die Nachbarinnen aus Österreich.