DFB-Team holt einen Punkt in der Slowakei

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Futsal-WM weiter in der eigenen Hand. In Levice erkämpfte sich das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld gegen die Slowakei nach einer couragierten Leistung ein 0:0.

Nach einer ersten guten Chance für die Gastgeber kam das DFB-Team immer besser in die Partie und erspielte sich zahlreiche Topchancen. Gleich zweimal verhinderte das Aluminium eine deutsche Führung, die restlichen Gelegenheiten vereitelte der slowakische Keeper Richard Oberman mit tollen Paraden. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Torhüter Pless sichert Punktgewinn

In den zweiten 20 Minuten schaffte es Deutschland nicht, an die starke Leistung des ersten Durchgangs anzuknüpfen. Immer wieder schlichen sich leichte Fehler im Aufbau in das deutsche Spiel, die DFB-Auswahl kam nicht mehr so gut in die Zweikämpfe. In dieser Phase konnte sich Loosvelds Mannschaft aber auf Torhüter Philipp Pless verlassen, der seinen Kasten sauber hielt.

Das DFB-Team, dem zum Ende hin merklich die Kräfte ausgingen, zog sich weit zurück und überließ der Slowakei weitesgehend den Ball. Vorne lauerte Deutschland auf Fehler des Gegners, die aber bis auf wenige Ausnahmen ausblieben. Mit viel Willen und einer kämpferisch starken Leistung brachte das deutsche Team das Ergebnis über die Zeit.

Zum Abschluss der WM-Qualifikation am 3. März in Bielefeld gegen Lettland brauchen die Futsaler einen Sieg, um die WM-Chance zu wahren. Die nächste Qualifikationsrunde erreichen nur der Gruppensieger und die vier besten Zweiten. Die verbleibenden acht Gruppenzweiten spielen in Playoffs um den Einzug in die Eliterunde.

