DFB-Team gewinnt eFriendly gegen Spanien

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das vierte eFriendly der Serie #WePlayAtHome 3:2 gegen Spanien gewonnen und damit Revanche für die 4:7-Niederlage Ende März genommen. Beim Online-Event, bei dem erstmals gleich fünf deutsche Spieler auf ein gegnerisches Quintett trafen, war unter anderen Nationalspieler Timo Werner für das DFB-Team am Controller.

In der Auftaktbegegnung holte Dylan "DullenMIKE" Neuhausen im Aufeinandertreffen zweier eNationalspieler auf der XBOX gegen Kilian "Zidane" Pitain mit einem Last-Minute-Treffer in der 120 Minute zum 2:1 den ersten Sieg. Ebenfalls auf der Microsoft-Konsole trat im Anschluss Niklas "NRaseck" Raseck gegen David "Cone" Estébanez an. Trotz mehr Spielanteilen musste sich der deutsche eNationalspieler allerdings 1:2 geschlagen geben.

YouTuber holt entscheidenden Sieg

Nationalspieler Werner unterlag zwar im anschließenden Highlight-Match des Abends Chelsea-Verteidiger Cesar Azpilicueta auf der Playstation 2:4, doch Deutschlands aktuell bester FIFA-Spieler, Umut "HSV_Umut" Gültekin, glich durch ein überzeugendes 2:0 gegem Javier "JRA" Romero zum 2:2 aus. Die Entscheidung fiel folglich im letzten Spiel des Abends, in dem YouTuber "Julius FGU" gegen seinen spanischen Streamingkollegen José "Cacho" Antonio klar 6:0 gewann und damit für den 3:2-Erfolg des deutschen Teams sorgte.

Mit einem Showmatch gegen das Team von Nationalkeeper Bernd Leno am kommenden Sonntag steht für die eNationalmannschaft bereits der nächste Termin fest. Aus der eNationalmannschaft spielen zum Beispiel “HSV_Umut” und Erhan "Dr. Erhano" Kayman mit.

[dfb]