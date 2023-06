DFB-Team gegen Japan und Frankreich - USA-Reise im Oktober

Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 im eigenen Land auf Vizeweltmeister Frankreich und Japan. Die beiden Heimspiele finden im September in Dortmund und Wolfsburg statt. Im Oktober reist die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in die Vereinigten Staaten, einem der Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026, und misst sich mit dem WM-Gastgeber USA und einem weiteren Gegner.

Das Spiel gegen den viermaligen Asienmeister Japan, zuletzt Auftaktgegner Deutschlands bei der WM 2022 in Katar, findet am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt. Die Partie gegen den zweimaligen Welt- und zweimaligen Europameister Frankreich steigt am 12. September (ab 21 Uhr) in Dortmund, einem der zehn Spielorte der UEFA EURO 2024 in Deutschland. Zum Duell mit den USA kommt es am 14. Oktober (ab 21 Uhr, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut. Auf der Reise folgt eine weitere Partie in den USA. Kanada, Mexiko und die USA richten im Juni und Juli 2026 gemeinsam die nächste Weltmeisterschaft aus.

Flick: "Die Spiele sind ganz besondere Highlights"

Bundestrainer Hansi Flick sagt: "Die Spiele gegen Japan und Frankreich sind für mich in unserem Vorbereitungsplan auf die EM im eigenen Land ganz besondere Highlights. Frankreich ist als Vizeweltmeister 2022 und Weltmeister 2018 einer der Topfavoriten auf den EM-Titel. Wir freuen uns auf eine sicherlich großartige Kulisse im Dortmunder Stadion. Mit Japan erwarten wir einen weiteren sehr starken Gegner, das hat die WM gezeigt. Im Anschluss treffen wir mit den USA auf einen WM-Gastgeber, der in der Vorbereitung auf das Heimturnier hochmotiviert ist. Dieses Spiel ist sportlich wie atmosphärisch eine sehr reizvolle Herausforderung."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ergänzt: "Es ist nach den beiden hochinteressanten Heimspielen gegen Frankreich und Japan wichtig, mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft auch vor Ort präsent zu sein, Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen. Auch wenn wir alle unserer Heim-EM im kommenden Jahr entgegenfiebern, die im Mittelpunkt all unserer Planungen steht, gehört es zu einer professionellen Vorbereitung, frühzeitig auch das nachfolgende Turnier anzugehen, um auch dort optimale Bedingungen zu schaffen."

Schnelles Wiedersehen mit Japan nach WM-Niederlage 2022

Auf Japan traf die Nationalmannschaft zuletzt im November vergangenen Jahres in Katar, das erste WM-Gruppenspiel verlor das DFB-Team mit 1:2. Von den beiden weiteren bisherigen Spielen gegen Japan gewann Deutschland eines, das andere endete Unentschieden. Gegen Frankreich spielte die deutsche Nationalmannschaft bislang 32-mal. Die jüngste Partie, das Auftaktspiel in der Gruppe F der EURO 2020, gewann Frankreich im Juni 2021 in München mit 1:0. Insgesamt siegte die Nationalmannschaft bislang neunmal, acht Spiele endeten Remis, 15-mal siegte Frankreich. Auf die Vereinigten Staaten traf Deutschland bislang elfmal, zuletzt verlor die DFB-Auswahl im Juni 2015 in Köln mit 1:2. Insgesamt gewann das DFB-Team sieben Duelle, die USA vier.

Am 12. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) tritt die Nationalmannschaft zunächst in Bremen gegen die Ukraine zu ihrem insgesamt 1000. Länderspiel an, zudem trifft sie am 16. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Warschau auf Polen und am 20. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Gelsenkirchen, einem weiteren Spielort der EM 2024, auf Kolumbien.

Hier geht's zu den Tickets für das Ukraine-Spiel.

Hier geht's zu den Tickets für das Kolumbien-Spiel.

