DFB-Team feiert Kantersieg im eFriendly gegen Schweden

Deutschlands eNationalspieler Umut "Umut" Gültekin und Michael "MegaBit" Bittner haben im eFriendly gegen Schweden einen Kantersieg eingefahren. In zwei Einzelduellen gegen ihre skandinavischen Kontrahenten Ivan "BorasLegend" Lapanje und Olle "Ollelito" Arbin setzte sich das DFB-Duo insgesamt 9:1 durch.

Die Grundlage für den deutlichen Erfolg legte "Umut" bereits im ersten Spiel an der Playstation mit einem 6:0 (2:0) gegen "BorasLegend". Auch die zweite Partie entschied das DFB-Team für sich: "MegaBit" drehte gegen "Ollelito" an der Xbox einen 0:1-Rückstand und gewann das Spiel letztendlich 3:1 (0:0).

"Ein perfektes Spiel von beiden"

"Ich bin sehr zufrieden", freute sich "MegaBit". "Mein Ziel war es zunächst, Umuts beruhigende Führung zu verwalten. Dabei habe ich mich auch vom Rückstand nicht beirren lassen. Im Zweiten Durchgang habe ich mich dann akklimatisiert und bin besser in die Kombinationen gekommen. Am Ende war es ein verdienter Sieg." Auch Matthias "Stylo" Hietsch, DFB-eFootball-Coach, war mit der gezeigten Leistung der deutschen eNationalspieler zufrieden: "Ein perfektes Spiel von beiden. Da gibt es wirklich nicht viel zu meckern."

Die beiden eFriendly-Spiele wurden über je zweimal sechs Minuten in FIFA 20 und dem Ultimate-Team-Modus ausgetragen. Aus Gründen der Chancengleichheit hatten die Spieler die maximalen Gesamtratings der Teams im Vorfeld festgelegt. Für das DFB-Team war es der letzte internationale Vergleich in FIFA 20, bevor in der neuen Saison die Spiele in FIFA 21 bestritten werden