DFB-Team emissionsfrei mobil mit VW

Die deutsche Nationalmannschaft ist in ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach, wie schon im Trainingslager im österreichischen Seefeld, nahezu emissionsfrei unterwegs. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind Spieler, Trainer und Betreuer auf dem adidas-Campus ausschließlich mit elektrisch angetriebenen Fortbewegungsmitteln aus dem Volkswagen Konzern auf Achse.

Sowohl die E-Bikes von Ducati und Porsche als auch die eKickScooter von SEAT erfreuen sich großer Beliebtheit. Zusätzlich kommen fünf E-Bikes Cargo Volkswagen Nutzfahrzeuge zum Einsatz. Diese werden vor allem genutzt, um die benötigte Ausrüstung von der Unterkunft zum Trainingsplatz zu fahren. Rund um das DFB-Quartier sind zudem zahlreiche vollelektrische ID.3 und ID.4 unterwegs. Ergänzt wird das Mobilitätsangebot durch E-Abt Caravellen, e-Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge und einen vollelektrischen ID. BUZZ Cargo.

"Der DFB ist bestrebt, sich noch nachhaltiger aufzustellen"

"Auch der DFB ist bestrebt, sich in vielen Bereichen noch nachhaltiger aufzustellen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass unser Partner Volkswagen die Nationalmannschaft in diesem Turnier-Sommer mit elektrischen Mobilitätsangeboten unterstützt", sagt Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie.

"Die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung haben in unserer Partnerschaft mit dem DFB vom ersten Tag an eine wichtige Rolle gespielt", sagt Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing der Marke Volkswagen Pkw in Deutschland. "Mit unserer emissionsfreien ID. Flotte können wir zur UEFA EURO 2020 nun endlich unter Beweis stellen, dass dies keine Lippenbekenntnisse sind. Unser erklärtes Ziel ist, dass Fußballfans in ganz Europa beim Thema Elektromobilität künftig zunächst an Volkswagen denken."

Außerdem kommen die Nationalspieler im Base Camp auch virtuell mit dem Thema Elektromobilität in Berührung: Wie schon in Seefeld stellt Volkswagen der DFB-Auswahl einen ID.R Rennsimulator zur Verfügung. Mit diesem können die Spieler die Rekordrunde des 680 PS starken Elektro-Rennwagens ID.R auf der 20,8 Kilometer langen Nürburgring Nordschleife nachfahren.

[vw/dfb]