DFB-Team: Der Neuaufbau schreitet voran

2019 hatte viele emotionale Momente zu bieten. Nun zeigt DFB.de noch einmal interessante Geschichten, starke Interviews, bildgewaltige Videos und Galerien des Jahres aus verschiedenen DFB-Bereichen. Heute: die Nationalmannschaft.

Manuel Neuer: "Wir haben einen neuen Spirit"

Eine langwierige Verletzung, das Comeback, das frühe WM-Aus, der Umbruch im Herbst – Manuel Neuer, Torwart und Kapitän der Nationalmannschaft, schreibt über sein Jahr 2018. Und darüber, was sich das Team für 2019 vorgenommen hat.

Löw plant ohne Müller, Hummels, Boateng

Joachim Löw plant in Zukunft ohne Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels. Das teilte der Bundestrainer den Weltmeistern von 2014 vor dem Länderspielauftakt des Jahres gegen Serbien in Wolfsburg am 20. März mit.

Video: Leroy Sané im Portrait

"Ganz besonders ist seine Schnelligkeit. Mit und ohne Ball. Das macht den Leroy so unberechenbar", lobt Bundestrainer Joachim Löw seinen Spieler Leroy Sané. DFB.de hat tolle Bilder und Impressionen des Nationalspielers.

Video: Last-Minute-Sieg in Amsterdam

Traumstart beim Neuanfang: Die junge deutsche Nationalmannschaft hat die Qualifikation zur EURO 2020 mit einem 3:2 (2:0) beim Erzrivalen Niederlande eröffnet. Leroy Sané, Serge Gnabry und Nico Schulz trafen für Deutschland.

Serge Gnabry: Es ist angerichtet!

Innerhalb weniger Monate ist Serge Gnabry im DFB-Team vom Talent zur festen Größe aufgestiegen und zugleich eines der Gesichter des Umbruchs geworden. Dass es mit ihm steil nach oben geht, hat auch mit Horst Hrubesch zu tun.

Kajak, Raft und Water Polo: Teambuilding auf dem Wasser

Spaßiges Teambuilding auf dem Wasser: "Bade- und Wechselsachen mitnehmen", stand im Tagesplan für die Nationalspieler. Gemeinsam mit Trainer- und Betreuerstab ging es zum Badesee "Blaue Lagune" in der Nähe von Straelen.

Kimmich und Süle: "Noch einige Titel zusammen gewinnen"

Nach "anfänglichen Turbulenzen" sind Joshua Kimmich und Niklas Süle im Verein und dem DFB-Team ein Herz und eine Seele. Auf DFB-TV reden die Bayern-Profis über ihre freundschaftliche Beziehung - auf eine flapsige Art und Weise.

Nationalspieler sorgen in Mainz für volle Schule am Feiertag

Was für ein Festtag für die Anne-Frank-Realschule plus in Mainz. Die Nationalspieler Marco Reus, Thilo Kehrer, Nico Schulz und Sven Ulreich kamen am heutigen Pfingstmontag zu Besuch und trafen rund 160 Schülerinnen und Schüler.

Weltmeister "MoAuba" trifft Kai Havertz

Beide sind jung, sehr erfolgreich und am Freitag für Deutschland gegen die Niederlande im Einsatz. In Hamburg trafen sich eNationalspieler und Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous und Kai Havertz zum ausführlichen Fachsimpeln.

Luca Waldschmidt: "Habe mich schnell heimisch gefühlt"

Von der U 21 zur Nationalmannschaft: Debütant Luca Waldschmidt ist dabei, den nächsten Schritt zu machen. Mit DFB.de spricht er über seine ersten Eindrücke, seine Entwicklung und die Europameisterschaften 2020 und 2024.

Bastian Schweinsteiger beendet Karriere

Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger beendet seine aktive Fußball-Karriere. "Er war sicherlich einer der größten Spieler, die Deutschland hatte", sagt Bundestrainer Joachim Löw über den Weltmeister von 2014.

"Unterschiedsspieler" Marco Reus will mehr

Kein gebürtiger Dortmunder hat öfter das DFB-Trikot getragen als Marco Reus. Und außer ihm hat noch keiner bei einer EM gespielt. Den Einsätzen von 2012 will er 2020 weitere hinzufügen. Als Führungsfigur in einem jungen Team.

Robin Koch: "Mit dem Debüt ist ein Traum in Erfüllung gegangen"

Nachnominierung, Ankunft im Teamhotel, Training, erstes Länderspiel - Robin Koch erlebte womöglich die aufregendsten 48 Stunden seiner bisherigen Fußballkarriere. Mit DFB.de spricht er über sein Debüt und erklärt seine Spielweise.

Video: Fünf Tage mit Julian Brandt

Julian Brandt hat sich zu einer festen Größe im Nationalteam entwickelt. "Wenn man sieht, was sich hier entwickelt, ist man glücklich und stolz ein Teil davon zu sein", sagt der 23-Jährige. DFB-TV hat ihn fünf Tage lang begleitet.

Teresa Enke und Bundestrainer Löw legen Kranz nieder

Teresa Enke und Joachim Löw haben heute in Empede am Grab des vor zehn Jahren verstorbenen Nationaltorwarts Robert Enke einen Kranz niedergelegt. Auf der Schleife des Kranzes steht die Aufschrift "Unvergessen".

Galerie: Spieler präsentieren Trikots in Berlin

Timo beim Kicken auf einem Bolzplatz, Toni beim Posen für Selfies und Serge beim Karten: Sechs Nationalspieler haben in Berlin die Werbetrommel für das neue Trikot gerührt. Dabei mischen sich die DFB-Spieler unters Volk. DFB.de ist dabei.​

Serdar und Amiri im Video: "Den Bundestrainer beeindrucken"

Beide kennen sich ewig, beide sind dicke Kumpel, und beide haben zwei Länderspiele auf dem Konto. "Als Herr Löw angerufen hat, ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagen Suat Serdar und Nadiem Amiri im Interview auf DFB-TV unisono.

4:0 gegen Belarus: DFB-Team löst EM-Ticket

Die Nationalmannschaft hat die EM-Teilnahme dank des 4:0 (1:0) gegen Belarus und des zeitgleichen 0:0 der Niederlande in Nordirland vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Toni Kroos traf zweimal, dazu Matthias Ginter und Leon Goretzka.

Goretzka: "Bis zur EM ist noch ein bisschen was zu tun"

Mit einem 4:0 gegen Belarus hat sich die deutsche Nationalmannschaft für die EURO 2020 qualifiziert. Mit DFB.de spricht Leon Goretzka, Torschütze zum 2:0, über die Entwicklung der Mannschaft und das Nordirland-Spiel.

Dauerbrenner Kimmich: Der Jo-Effekt

Joshua Kimmich ist ein Vorbild in Sachen Einsatz und Einstellung - und in der DFB-Auswahl ist er die große Konstante. Als Einziger war der 24-Jährige in diesem Jahr bei jedem Spiel von Anfang bis Ende dabei. Wo soll das noch hinführen?

Bilanz 2019: Serge Gnabry und die wilde 13

Das DFB-Team hat das Länderspieljahr 2019 mit nur einer Niederlage abgeschlossen. Von ihren zehn Spielen gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sieben. Mit Abstand bester Torschütze war Serge Gnabry vom FC Bayern.

Brandt vs. Leno im Video: "Wer bin ich?"

"Wer bin ich?" Zwei Post-its, eine gute Idee und ganz viel Spaß: Julian Brandt geht nach dem Sieg gegen Kai Havertz jetzt gegen Bernd Leno ins Duell. Und wer gewinnt? DFB-TV gibt die Antwort, hier geht's zu dem unterhaltsamen Video.

Löw im Video: "Jeder muss ans Limit gehen"

Nach dem ersten Schreck über die EM-Gruppe mit Frankreich und Portugal überwiegt die Vorfreude auf tolle Spiele in München. "Wir können zeigen, was wir draufhaben", erklärte DFB-Präsident Fritz Keller. DFB-TV hat die Stimmen zur Auslosung.​

Kroos: Bei EM "kann schlechte halbe Stunde das Aus bedeuten"

Antreiber, Vordenker, Bessermacher: Toni Kroos gehört zu den Säulen einer Nationalmannschaft im Umbruch. Mit DFB.de spricht der 29 Jahre alte Real-Star über seine persönliches Highlights 2019 und die Aussichten bei der EM 2020.

