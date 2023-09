DFB-Team bei WM gegen Mexiko, Venezuela und Neuseeland

Mexiko, Venezuela und Neuseeland heißen die Gruppengegner der deutschen U 17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Indonesien. Das Turnier wird vom 10. November bis 2. Dezember 2023 stattfinden. Aktueller Titelverteidiger des Turniers ist Brasilien.

"Mit Mexiko, Venezuela und Neuseeland erwarten uns drei Gegner, die wir sehr ernst nehmen müssen, vor allem Mexiko, die dieses Jahr noch kein einziges Spiel verloren haben. Es erwartet uns im ersten Spiel der Weltmeisterschaft gleich der Hammergegner. Wir müssen sofort da sein, sofort unsere Tugenden auf dem Platz bringen, die wir bei der Europameisterschaft gezeigt haben. Mit Venezuela und Neuseeland erwarten uns zwei Gegner, die wir von ihrer Mentalität und Art Fußball zu spielen so noch nicht hatten", sagte Trainer Christian Wück. Zum Ziel in der Gruppenphase äußerte sich Wück auch: "Unser Ziel wird natürlich sein, die K.-o.-Phase zu erreichen und dann so weit wie möglich zu kommen. Wenn wir unsere Leistungen von der Europameisterschaft wieder abrufen können, wenn die Jungs sich so präsentieren, dass wir in Deutschland auch stolz auf sie sind und sie das Land gut vertreten, dann bringen die Jungs auch eine gute Weltmeisterschaft zustande."

Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem Turnier teil. Die zwei besten Teams der sechs Gruppen sowie die vier besten drittplatzierten Teams erreichen die K.-o.-Phase.

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück hatte sich durch den Halbfinaleinzug bei der vergangenen U 17-Europameisterschaft im Juni, welches die Junioren anschließend in einem spannenden Finale gegen Frankreich gewannen, für das Turnier in Indonesien qualifiziert. Außer Deutschland treten mit England, Frankreich, Spanien und Polen vier weitere europäische Nationen an.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Indonesien, Ecuador, Panama, Marokko

Gruppe B: Spanien, Kanada, Mali, Uzbekistan

Gruppe C: Brasilien, Iran, Neukaledonien, England

Gruppe D: Japan, Polen, Argentinien, Senegal

Gruppe E: Frankreich, Burkina Faso, Südkorea, USA

Gruppe F: Mexiko, Deutschland, Venezuela, Neuseeland

[dfb]