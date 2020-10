DFB-Team bei EM gegen Island oder Ungarn

Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der EM im Sommer 2021 in der Gruppenphase auf Island oder Ungarn. Das steht nach den ersten Playoff-Partien am Donnerstagabend fest. Die beiden anderen Gruppengegner Frankreich und Portugal standen schon fest, alle drei deutschen Vorrundenspiele der EURO 2020 steigen in München.

Island bezwang Rumänien dank eines Doppelpacks des ehemaligen Hoffenheimer Bundesligaprofis Gylfi Sigurdsson mit 2:1 (2:0), Ungarn setzte sich 3:1 (2:0) in Bulgarien durch. Dabei zählte der Leipziger Willi Orban zu den Torschützen. Der Sieger des Playoff-Duells Island gegen Ungarn qualifiziert sich für die paneuropäische Europameisterschaft im kommenden Jahr.