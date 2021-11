DFB-Team absolviert Fahrsicherheitstraining bei VW

Einen Tag nach dem begeisternden 9:0 in der WM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Können am Lenkrad unter Beweis gestellt: Auf Einladung von Mobilitätspartner Volkswagen absolvierte die DFB-Auswahl am heutigen Freitagnachmittag ein elektrisches Fahrsicherheitstraining auf dem Volkswagen Prüfgelände in Ehra-Lessien.

Instruktoren der Volkswagen Driving Experience zeigten den Spielern an verschiedenen Stationen, wie sich Fahrzeuge mit Hilfe von Assistenzsystemen auch in Extremsituationen beherrschen lassen, etwa auf nasser Fahrbahn oder bei plötzlichen Ausweichmanövern. Zudem traten die Profis bei einem Bremswettbewerb gegeneinander an. Die meiste Zeit über waren Spieler und Trainer in Modellen aus der ID. Familie unterwegs und bekamen einen Eindruck vermittelt, wie viel Spaß Elektromobilität machen kann.

[vw]