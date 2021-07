DFB sucht Spezialist*in Anwenderunterstützung (m/w/d)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL Deutsche Fußball Liga), in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Wo.) am Standort Frankfurt

eine*n Spezialist*in Anwenderunterstützung (m/w/d)

Deine Aufgaben:

Mit deiner freundlichen Art nimmst du Anfragen und Incidents per Telefon, per E-Mail oder per Ticketsystem entgegen

Durch deine Erfahrung stellst du die Reproduzierbarkeit von Fehlern her und agierst als zentraler Experte für die Analyse und Behebung komplexer 2nd und 3rd Level Incidents

Du weisst auch, wie wichtig eine detaillierte Dokumentation ist, erstellst diese für die Lösung von Incidents und entwickelst gemeinsam mit unseren Business Analysten Fachdokumentation für den Support

Als Teamplayer:in leitest du ungelöste Incidents an die Fachexpert:innen weiter, unterstützt diese nach Bedarf in der weiteren Fehleranalyse und in der Qualitätssicherung

Kunden- und Dienstleistungsorientierung sind für dich keine Fremdwörter.

Du gibst unseren Kund:innen Hilfestellung zur korrekten Nutzung unsere Produkte und führst nach Bedarf Anwenderschulungen und -trainings durch

Einen echten Mehrwert für unsere Kund*innen schaffst du auch durch die Herstellung einer Notfallbereitschaft bei kritischen Kundenereignissen

Durch deine aufgeschlossene und kommunikative Art ist es dir ein Leichtes, alle Beteiligten transparent und zeitnah zum Fortschritt von Incidents und Anfragen zu informieren

Dein Profil:

Du hast ein offenes Mindset, bist ein absoluter Teamplayer*in und bringst deine Kolleg:innen mit deinem Engagement und deiner Hilfsbereitschaft voran

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im informationstechnischen oder in ähnlichen Bereichen

Erste Berufserfahrung im Anwendersupport und in der Anwendung von Service-Desk-Tools und/oder Ticketsystemen bringst du mit

Du gehst sicher mit MS Office um und bringst idealerweise erste Erfahrungen und/oder Kenntnisse in der agilen Projektmethodik mit

Neben einer starken mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeit verfügst du über sehr gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten und besitzt eine pragmatische Umsetzungsstärke

Du verbindest eine hohe Lösungs- und Dienstleistungsorientierung mit einer selbstständigen, strukturierten und proaktiven Arbeitsweise und legst dabei größten Wert auf Termintreue

Du interessierst Dich für Fußball und bringst idealerweise eigene Erfahrung aus dem Vereins- oder Verbandleben mit

Wir bieten Dir:

Eine herausfordernde Aufgabenstellung in einem experimentierfreudigen, ergebnisorientierten Team

Große Relevanz deiner Arbeit, denn unsere Produkte nutzen viele Millionen Fußball-Interessierte in ganz Deutschland und wir wollen uns auch intern stets weiterentwickeln

Eine spannende berufliche Perspektive in einem hochdynamischen Umfeld mit hoher gesellschaftlicher Aufmerksamkeit

Ein sehr sportliches Umfeld mit Strahlkraft auf ganz Fußballdeutschland

Flexible Arbeitszeiten

Gezielte und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Kostenlose Getränke vor Ort am Arbeitsplatz und bezuschusstes Mittagessen sowie viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Ein sehr gutes und engagiertes Betriebsklima und die Unterstützung und Freundlichkeit netter Kolleg:innen in inspirierender Arbeitsatmosphäre und einem sportlich lockeren Dresscode

Bewerbungen bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen über unser Portal. Die Bewerbungsfrist endet am 1. August 2021.

