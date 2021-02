DFB sucht Referent*in der Geschäftsführung

Die DFB GmbH ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft des Deutschen Fußball-Bundes e.V. (DFB). Sie bündelt alle wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des DFB. Die DFB GmbH deckt die Geschäftsbereiche Marketing & Vertrieb, Veranstaltungsmanagement sowie IT & Digitales ab, in dem alle Software-Entwicklungsprojekte, Technologiethemen sowie digitale Plattformen gesteuert werden.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Frankfurt

eine*n Referent*in (m/w/d) der Geschäftsführung

für die Geschäftsführung der DFB GmbH.

Ihre Aufgaben

Vermarktungsstrategie und Organisationsentwicklung als "verlängerter Arm" mit und für die GF

"Sonderaufgaben", d.h. temporär notwendige Spezialthemen (z.B. seltene Ausschreibungen, Bewerbungen Großevents, Eröffnung von Auslandsbüros, etc.)

Koordination von Sonderaufgaben/-projekten auf Managementebene und mit (Teil-) Projektleitern bei DFB GmbH und DFB e.V. (Projektmanagement Office)

Vertriebs- und Marketingcontrolling (Planung, Budget, Zielerreichung, Budgeteinhaltung, Gegenmaßnahmen, etc.)

Strategische und operative Gestaltung und Entwicklung von Kooperationen

Innovationsmanagement

Sonstige Aufgaben als Referent*in der Geschäftsführung

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-/ Verwaltungswissenschaften oder Rechtswissenschaften

Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb / Key Account Management / Partnermanagement oder Marketing oder als Assistent der GF – vorzugsweise im Kontext von Sportvermarktung, Lizenznehmern

Erfahrung in der Strategieentwicklung, Marketing/Branding, Vertriebscontrolling und/oder Projektmanagement

Idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit oder für Verbände, Klubs, Agenturen, Sportsponsoringabteilungen, o.ä.

Teamplayer*in mit hoher Eigenmotivation sowie strukturierter und lösungsorientierter Arbeitsweise

Hohes Maß an Eigenmotivation, Engagement, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Organisationsstärke sowie Kommunikationsfähigkeit

Sicheres Auftreten/Präsentationsverhalten

Kreativ und Innovativ

Reisebereitschaft (auch an Wochenenden)

Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Warum wir?

Wir bieten

einen zukunftssicheren und modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte laden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal hoch. Die Bewerbungsfrist endet am 10. März 2021

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

