DFB sucht Referent*in Arbeitsrecht

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (20 Std./Woche)

eine*n Referent*in Arbeitsrecht

für das Justiziariat am Standort Frankfurt am Main.

Ihre Aufgaben:

Unterstützung des Justiziar Arbeitsrecht bei der Prüfung und Begleitung sämtlicher arbeitsrechtlicher Fragestellungen im Bereich des DFB (DFB e.V., DFB GmbH, DFB EURO GmbH) einschließlich:

Mitbetreuung der Personalabteilung und der Fachbereiche in allen personal- und arbeitsrechtlichen Fragen sowie rechtliche Begleitung von Personalprojekten



Abstimmung mit dem Personalbereich hinsichtlich Betriebsvereinbarungen und Regelungsabreden



Arbeitsrechtliche Mitbegleitung von Veränderungsprozessen, z. B. von Restrukturierungsmaßnahmen und Betriebsübergängen



Mitbetreuung des Themas Beauftragung von Fremdpersonal

Vorbereitung und Mitbegleitung von Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen des DFB

Juristische Prüfung rechtlicher Fragestellungen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen

Erstellung von Musterverträgen und Richtlinien

Durchführung von arbeitsrechtlichen Schulungen

Nach Bedarf auch Mitbetreuung von Themengebieten außerhalb des Arbeitsrechts

Ihr Profil:

Volljurist*in mit arbeitsrechtlichem Schwerpunkt

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer Personal- oder Rechtsabteilung eines Unternehmens, eines Arbeitgeberverbandes oder in einer Kanzlei

Erfolgreich abgeschlossener Fachanwaltslehrgang / erworbener Fachanwaltstitel im Arbeitsrecht von Vorteil

Sehr gute Kenntnisse im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht

Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und hohe Beratungskompetenz

Teamplayer*in mit strukturierter und lösungsorientierter Arbeitsweise

Hohe Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft

Warum wir?

Wir bieten:

Einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagsessen

Viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal dfb-jobs.personio.de

Die Bewerbungsfrist endet am 29. April 2021

