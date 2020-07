DFB sucht Referenten*in Lohnsteuer (m/w/d)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit über 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Frankfurt a.M.

eine*n Referenten*in Lohnsteuer (m/w/d)

für die Abteilung Controlling und Steuern.

Ihre Aufgaben

Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung und Beratung der DFB-Gruppe im gesamten Spektrum der Lohnsteuer

Lohnsteuerliche Optimierung zur Reduzierung der steuerlichen Belastung des Unternehmens

Initiative Gestaltung relevanter Themen und Prozesse, z.B. Analyse und Würdigung von Sachverhalten, Entwicklung von Gestaltungsoptionen, Erstellung von Stellungnahmen u.a.

Erstellung und Überarbeitung von Richtlinien zu lohnsteuerlich bedeutsamen Themen wie Arbeitnehmerbewirtungen, Dienstreisen etc.

Kommunikation und Abstimmung mit Finanzbehörden

Vorbereitung und Durchführung von internen Schulungen und Seminaren zu aktuellen Themen der Lohnsteuer

Kommunikation und Organisation steuerlicher Themen im Rahmen der Verbandsarbeit des DFB e.V.

Gesetzeskonforme Implementierung und Überwachung von Änderungen im Lohnsteuerrecht in der DFB-Gruppe

Ihr Profil

Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- / Finanz- oder Rechtswissenschaften, in der öffentlichen Finanzverwaltung oder vergleichbare Qualifikationen, z.B. als Steuerfachwirt*in

mehrjährige Berufserfahrung in einer Personalabteilung, Steuerabteilung oder Rechtsabteilung eines Unternehmens, in der öffentlichen Finanzverwaltung (z.B. Lohnsteuerprüfung) oder in der Steuerberatung

Fundierte Kenntnisse im deutschen Lohnsteuerrecht

Kenntnisse von DATEV-Programmen von Vorteil sowie sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Programmen

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Analytische Fähigkeiten, sowie konzeptionelle und planerische Stärken

Team-/Kommunikationsfähigkeit, Integrität und eine Hands-on-Mentalität

Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte über unser Jobportal https://dfb-jobs.personio.de

Bewerbungsschluss ist der 30.07.2020

