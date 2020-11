DFB sucht Prozessmanager*in

Der größte Sportfachverband Deutschland sucht Dich! Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Prozessmanager*in (m/w/d)

in Vollzeit am Standort Frankfurt am Main

So gestaltest Du die Zukunft:

Du bist zentraler Experte, Treiber und Berater des Themas Prozessmanagement im Haus und der ganzen Organisation.

In dieser Rolle stehst Du Fachabteilungen und Kolleg*innen in der IT beratend und operativ unterstützend zur Seite und erstellst Prozess-Konzeptionen sowie -Dokumentationen.

Das Modellieren von End-to-End Business Prozessen in BPMN 2.0 ist Deine Leidenschaft.

Mit deiner Erfahrung unterstützt Du Deine IT-Kolleg*innen im Projekt und Deine Fachkolleg*innen im Haus bei der Optimierung von Prozessen sowie dem Process Engineering und wirkst in Projekten mit bei der Prozess- und Anforderungsanalyse.

Dafür führst Du auch Workshops durch und erstellst adressatengerechte Entscheidungsvorlagen für das Management oder relevante Stakeholder.

Mit Deinen Kenntnissen unterstützt Du bei der Umsetzung von bereichsübergreifenden Business Transformation Projekten.

Du übernimmst die Qualitätssicherung von dezentral erstellten Prozessen - z.B. aus Projekten - und übernimmst diese in das zentrale Prozessmanagement-System.

Das Prozessmanagement-System steht unter Deiner Verantwortung und Du bist hierfür erste*r Ansprechpartner*in im Haus - in Bezug auf Training interner Kolleg*innen, Administration und Konfiguration nach unseren internen Bedürfnissen.

Deine Stärken:

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre (BWL) vorzuweisen mit Schwerpunkt Organisationsmanagement oder eine gleichwertige Berufserfahrung.

Berufserfahrung in den Bereichen Prozessmanagement und Projektmanagement bringst Du mit, hier konntest Du Erfahrungen mit gängigen Prozessmodellierungstools (z.B. Aeneis) bereits sammeln.

Du besitzt ein gutes Verständnis für Business Prozesse sowie eine große IT-Affinität und eine strukturierte Arbeitsweise.

Du verbindest Koordinationsgeschick und analytisch-konzeptionelle Kompetenz mit einer selbstständigen, strukturierten, lösungsorientierten und proaktiven Arbeitsweise.

Ein sehr offenes Mindset und "Hands on"-Mentalität zeichnen Dich aus.

Durch Deine Serviceorientierung und Hilfsbereitschaft fügst Du Dich schnell im Team ein und bringst mit Engagement und Zielorientierung die Organisation und ihre Mitarbeiter voran.

Du interessierst Dich für Fußball und bringst idealer Weise eigene Erfahrung aus dem Vereinsleben mit.

WIR BIETEN DIR:

Eine herausfordernde Aufgabenstellung in einem experimentierfreudigen, ergebnisorientierten Team

Große Relevanz deiner Arbeit, denn unsere Produkte stehen über 7 Millionen Fussballinteressierten in ganz Deutschland zur Verfügung

Eine spannende berufliche Perspektive in einem hochdynamischen Umfeld mit hoher gesellschaftlicher Aufmerksamkeit

Ein sehr sportliches Umfeld mit Strahlkraft auf ganz Fußballdeutschland

Flexible Arbeitszeiten

Gezielte und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Kostenlose Getränke vor Ort am Arbeitsplatz und bezuschusstes Mittagessen sowie viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Ein sehr gutes und engagiertes Betriebsklima und die Unterstützung und Freundlichkeit netter Kolleg*innen in inspirierender Arbeitsatmosphäre und einem sportlich lockeren Dresscode

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bitte lade Deine Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen über unser Portal hoch. Die Bewerbungsfrist endet am 13.12.2020.