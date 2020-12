DFB sucht Projektleiter*in (m/w/d)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Schiedsrichter sind ein wesentlicher Bestandteil des Fußballs. Sie treffen Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden. Führungsstärke und Stressresistenz beweisen ist Alltag der Schiedsrichter in Deutschland. Von der Kreisklasse bis in die Bundesliga – ohne unsere Unparteiischen geht es nicht.

Wie die deutschen Fußballer haben auch die Schiedsrichter*innen international einen hervorragenden Ruf. Es gibt nur wenige Verbände, deren Schiedsrichter*innen auf eine ähnlich hohe Anzahl an internationalen Einsätzen kommen wie der DFB. Diese Leistungen sind kein Zufall. Mit einem umfassenden Ausbildungs- und Förderprogramm sorgt der DFB dafür, dass seine Unparteiischen den hohen Ansprüchen gerecht werden können. Der DFB trägt den ständig steigenden Anforderungen an die Unparteiischen Rechnung. In der Vergangenheit, aktuell, in Zukunft.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine*n Projektleiter*in (m/w/d)

in der Abteilung Schiedsrichter/innen.

Die Projektstelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet.

Ihre Aufgaben

Projektleitung zur strategischen Weiterentwicklung der Talentsichtung und -förderung (Schiedsrichter*innen, SR-Assistent*innen, Video-Assistent*innen) in Abstimmung mit dem Sportlichen Leiter und dem Abteilungsleiter

Koordination eines Projektteams mit internen und externen Expert*innen zur Entwicklung neuer Maßnahmen in der Talentförderung ▪ Konzeption und strukturelle Verankerung der Sichtungs- & Recruiting-Maßnahmen von Kandidaten*innen für den Schiedsrichterbereich Elite

Planung, Umsetzung und Koordination von Maßnahmen in einem Talentförderprogramm ▪ Einbindung und Unterstützung des Schiedsrichterausschusses sowie der Regional- und Landesverbände im Gesamtprojekt der SR-Talentförderung

Ihr Profil