DFB sucht Praktikant*innen für die Foto-Redaktion

Hier ein Spiel. Dort ein Empfang. Dann wieder ein Lehrgang. Und am nächsten Tag ein Studio-Shooting. Bilder für die Online-Auftritte des DFB (DFB.de und FUSSBALL.DE) machen. Fotos für die mehr als 50 Social-Media-Kanäle des DFB herstellen. Oder für die verschiedenen Publikationen. Vom Amateurfußball bis zu den Nationalmannschaften. Der DFB bietet viele Motive – und braucht noch mehr Fotos. Deswegen suchen wir Unterstützung für unsere Foto-Redaktion, zum Aufbau unseres Archivs und zur Abwicklung aktueller Aufträge. Dafür zahlen wir 1720 Euro monatlich. Spricht dich das an? Dann haben wir das Richtige für dich:

Für die Foto-Redaktion der DFB-Direktion Öffentlichkeit und Fans suchen wir ab Dezember (und später) für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten

eine*n Praktikant*in (m/w/d)

Deine Aufgaben:

Organisation von fotoredaktionellen Prozessen;

Assistenz bei Fotoshootings (Organisation, Logistik, Lichtaufbau, Produktion);

Post Production von Roh-Bildmaterial;

Pflege des digitalen DFB-Fotoarchivs;

Bearbeitung von Foto-Metadaten nach bildjournalistischen Standards;

Organisation, Buchung und Besetzung von Fototerminen durch externe Dienstleister;

Bildrecherche und Beschaffung von Fotomaterial

Dein Profil:

Du bist Student*in vorzugsweise in der Fachrichtung Fotografie/Fotojournalismus/Kommunikationsdesign oder Ähnliches;

Du hast gute Kenntnisse in der digitalen Bildbearbeitung (Adobe Photoshop, Lightroom, Bridge, etc.);

Du hast Kenntnisse im Umgang mit digitaler Kameratechnik;

Du bringst ein Interesse für aktuelle Fotografie mit und hast ein gutes Gespür für die Umsetzung von Bildinhalten;

Du hast Erfahrung im Umgang mit Studio-Lichtequipment.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte füge deinen Unterlagen aussagekräftige Arbeitsproben (max. 20 MB) hinzu. Bewerbungsfrist ist der 8. November 2020.

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

