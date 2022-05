DFB sucht Praktikant*in für das Team CSR-Kommunikation

Die Gesellschaftliche Verantwortung zählt zu den DFB-Abteilungen, über deren Themen immer wieder medial berichtet wird. Die DFB-Kommunikation kümmert sich dazu um die Pressearbeit. Das heißt, sie begleitet die Projekte der Gesellschaftlichen Verantwortung redaktionell und übernimmt die Medienorganisation. Das Themenspektrum ist vielfältig und reicht von der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit über Menschenrechte bis zur kommunikativen Unterstützung für das vielfältige soziale Engagement der DFB-Stiftungen. Wenn Du gerne schreibst, Dir CSR-Themen ein Anliegen sind und Du in der Medienorganisation unterstützen willst, dann haben wir genau das Richtige für Dich:

In der Abteilung Sport/Teams, Nachhaltigkeit & Events der DFB-Direktion Öffentlichkeit und Fans suchen wir ab Juni 2022 (oder später) für eine Dauer von drei bis sechs Monaten ein*e Praktikant*in (m/w/d) für das Team CSR-Kommunikation.

Deine Aufgaben

Mitarbeit bei der Entwicklung von Kommunikationskonzepten für Themen der Gesellschaftlichen Verantwortung;

Verfassen von Beiträgen über Themen der Gesellschaftlichen Verantwortung für die verschiedenen DFB-Publikationen (u.a. dfb.de, FUSSBALL.DE, DFB-Journal);

Schreiben von Briefings;

Mitarbeit bei der Medienorganisation bei Veranstaltungen, die von der Abteilung Gesellschaftlichen Verantwortung ausgerichtet werden;

Betreuung von DFB-Botschaftern bei Medien-Terminen.

Dein Profil

Du bist Student*in vorzugsweise in der Fachrichtung Kommunikationswissenschaft / Medienwissenschaft / Sportmanagement / Sportwissenschaft;

Du hast Erfahrung im Print- und/oder Online-Journalismus;

Du bringst eine gute Schreibe und Fußballaffinität mit;

Du bist interessiert an CSR-Themen.

Du bist fußballbegeistert; teamfähig und zuverlässig; belastbar und fleißig; aufgeschlossen und kommunikativ.



Warum wir?

Du bist vom ersten Tag an Teil des DFB-Teams.

Bei uns steigst Du in anspruchsvolle Arbeitsgebiete ein und übernimmst spannende Aufgaben.

Unser großes Praktikantennetzwerk bietet viele Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch.

Wir zahlen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus für alle Pflicht- und freiwilligen Praktikanten den Mindestlohn in Höhe von ca. 1.800 Euro pro Monat.

Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2022.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL Deutsche Fußball Liga), in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

[dfb]