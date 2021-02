DFB sucht Mitarbeiter*in Sicherheit

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht ab dem 1. Juli 2021 in Teilzeit (50%)

eine*n Mitarbeiter*in im Team Sicherheit

in unserer Abteilung Services & Sicherheit.

Ihre Aufgaben

Unterstützung sowie eigenständige Aufgabenwahrnehmung in den Arbeitsfeldern

Administration und Verwaltung

Vertragsmanagement

Budgetmanagement

Begleitung von Prozessen/Projekten

DFB-Qualifizierungsoffensive im Sicherheitsmanagement

Zertifizierung des Sicherheitsmanagements der Verbände/Vereine

Bearbeitung von Stadionverboten

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Risikosicherheitsmanagement, Sportmanagement oder eines vergleichbaren Studiengangs oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation oder Berufserfahrung

Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Zielorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Teamfähig, dienstleistungsorientiert, fußballinteressiert, proaktiv

Ausgeprägte Anwenderkenntnisse im MS-Office

Warum wir?

Wir bieten

einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal. Ansprechpartnerin: Michaela Fringes. Die Bewerbungsfrist endet am 10. März 2021.

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

[dfb]