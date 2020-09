DFB sucht Mitarbeiter*in Financial Controlling

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit rund 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine*n Mitarbeiter*in Financial Controlling

für die Abteilung Controlling & Steuern.

Ihre Aufgaben

Aktive Betreuung eines Fachbereichs als Bereichscontrollers durch regelmäßigen Austausch und Unterstützung durch Business Cases

Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche

Überleitung von Kostenstellen in Kostenartenrechnung (verursachungsgerechte Zuordnung), transparentere Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage

Durchführung von Finanzprognosen, Benchmarking und Nachverfolgung von Betriebsdaten

Bereitstellung von datenbasierten Informationen zur Rentabilität, Zahlungsfähigkeit, Stabilität und Liquidität des Unternehmens

Analyse von Abschlüssen sowie Überprüfung und Prognose der zukünftigen Leistung des Unternehmens

Erstellung von Finanzmodellen zur Entscheidungsunterstützung (Budgets, Gewinnprognosen usw.)

Ansprechpartner für Datenanalyse/Business Intelligence

Erkennung und Durchführung von Prozessverbesserungen einschließlich der Erstellung von Standard- und Ad-hoc-Berichten

Abstimmung mit dem Management, um langfristige und strategische Entscheidungen in größtmöglichem Umfang zu lenken und zu beeinflussen

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienfachs, idealerweise mit dem Schwerpunkt Controlling, Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern oder Revision

3-5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Controlling, Finanz- oder Rechnungswesen

Praktische Erfahrung mit verschiedenen EDV-Anwendungen und üblichen Softwareprogrammen

Fließendes Englisch in Wort und Schrift

Analytische Fähigkeiten, sowie konzeptionelle und planerische Stärken

Team-/Kommunikationsfähigkeit, Integrität und eine Hands-on-Mentalität

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal dfb-jobs.personio.de.

Ansprechpartnerin: Michaela Fringes.

Die Bewerbungsfrist endet am 20.09.2020

