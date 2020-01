DFB sucht Manager*in Umwelt (m/w/d)

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit rund 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine*n Manager*in Umwelt (m/w/d)

für die Abteilung Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange am Standort Frankfurt

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet.

Ihre Aufgaben

Konzeption und Umsetzung der inhaltlichen Arbeit im Thema Umwelt und Klimaschutz

Entwicklung, Koordination und Durchführung von Projekten und Maßnahmen

Beratung der internen Stakeholder

Kontaktperson für alle internen und externen Stakeholder für das Thema Umwelt- und Klimaschutz

Erstellung von Analysen und Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung

Erstellung von Präsentationen, Reden und Berichten, Bearbeitung von Anfragen

Allgemeine Unterstützung bei konzeptionellen und strategischen Aufgabenstellungen zur Weiterentwicklung des Themenfeldes Gesellschaftliche Verantwortung/CSR

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium (mit Schwerpunkten im Bereich Umwelt/Nachhaltigkeit)

Erfahrung im Bereich strategische Projektentwicklung, idealerweise in der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz

Kenntnisse von Sportorganisationen und/oder der Vereins- und Verbandsarbeit

IT-Affinität, sichere Anwendung der gängigen MS-Office Programme

Selbstständige und nachhaltige Arbeitsweise, geprägt durch analytisches Denken und Handeln

Affinität zum Fußball und sozial- und gesellschaftspolitischen Themen

Hands-on-Mentalität und mit großer Freude an der Umsetzung und Lösung

sehr gute Beratungs- und Verhandlungskompetenz

gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen (mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen) über unser Portal https://dfb-jobs.personio.de

Bewerbungsfrist endet am 15. Februar 2020.

