DFB sucht Manager*in Technologie & Innovation

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht ab sofort in Vollzeit

eine*n Manager*in Technologie & Innovation

in der Abteilung Schiedsrichter/innen.

Ihre Aufgaben

Strategische Entwicklung neuer Technologien im Schiedsrichterbereich durch enge interne Vernetzung mit der DFB-Akademie sowie mit externen Organisationen und Unternehmen (Universitäten, Fachhochschulen, Technologieanbieter etc.)

Betreuung und Initiierung wissenschaftlicher Erhebungen zur Leistungsoptimierung der Elite-Schiedsrichter*innen & Überführung in Schulungsformate

Administrative und inhaltliche Betreuung von Lernplattformen/Video-Portalen

Koordination des Austauschs mit anderen Fachbereichen (z. B. Qualifizierung & Training, Akademie)

Aktive Mitarbeit im Bereich „Videoassistent“, u.a. Aufbau eines Assessment-Centers zur Qualifizierung von VA und AVA sowie (Aus- und) Weiterbildung von Replay-Operatoren

Aktive Mitarbeit im Bereich „Coaching“, u.a. technologiebasierter Auf- und Ausbau einer automatisierten Erfassung und Auswertung von Spielleitungs- und Leistungsdaten, eines digitalen Schulungsprogramms für Coaches und der digitalen Infrastruktur zur Spielbeobachtung und -begleitung

Ihr Profil

Qualifizierter Hochschulabschluss im Bereich Sportwissenschaft, Technologien, Sportmanagement oder vergleichbare Qualifikation

Vorerfahrung in vergleichbarer Tätigkeit (+ ggf. vorhandenes Netzwerk)

Hohe Fußballaffinität, Vorkenntnisse als Schiedsrichter*in wünschenswert

Organisationsgeschick, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie hohe Einsatzbereitschaft

Didaktisch-methodische Grundkenntnisse sowie Affinität zu digitalen Lösungen

Zeitliche Flexibilität, auch an Wochenenden

Warum wir?

Wir bieten

Einen modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen, spannenden und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Kostenlose Getränke und bezuschusstes Mittagessen

Viele Mitarbeiterangebote und Vergünstigungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Portal. Ansprechpartnerin: Michaela Fringes. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Mai 2021

Über uns

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

